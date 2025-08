And Just Like That… si ferma: Il sequel di Sex and the City terminerà con la terza stagione

News Serie TV

Arriva inaspettata, a due episodi dal finale, la notizia della conclusione imminente di And Just Like That…: le dichiarazioni dello showrunner Michael Patrick King e l'addio di Sarah Jessica Parker.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e a soli due episodi dalla fine: And Just Like That…, il revival della storica serie Sex and the City, si concluderà con la terza stagione, cioè quella attualmente in onda. HBO Max ha annunciato ufficialmente che la serie terminerà con un finale in due parti, gli episodi 11 e 12, in Italia in arrivo rispettivamente l'8 e il 15 agosto su Sky e in streaming solo su NOW .

And Just Like That… chiude con la terza stagione: Le parole dello showrunner Michael Patrick King

Lo showrunner Michael Patrick King, già mente creativa dietro a Sex and the City, ha spiegato tramite un comunicato cosa lo ha spinto a prendere una decisione che dispiacerà molto ai fan e, soprattutto, perché si è deciso di comunicare la notizia solo ora, quando mancano due episodi alla conclusione. Queste le sue parole:

"E proprio così… la narrazione in corso dell’universo di Sex and the City sta giungendo alla fine. Mentre scrivevo l'ultimo episodio della terza stagione di And Just Like That…, mi è stato chiaro che questo potesse essere un meraviglioso punto d'arrivo. Insieme a Sarah Jessica Parker, Casey Bloys e Sarah Aubrey, abbiamo deciso di concludere la serie quest'anno con un finale in due parti, estendendo l'ordine originale da 10 a 12 episodi.

SJP e io abbiamo scelto di non annunciare la notizia prima d'ora perché non volevamo che la parola ‘finale’ oscurasse il divertimento di guardare la stagione.

Con grande gratitudine ringraziamo tutti gli spettatori che hanno accolto questi personaggi nelle loro case e nei loro cuori per tutti questi anni"

L’emozionante addio di Sarah Jessica Parker a Carrie Bradshaw

Dopo l'annuncio della conclusione della serie, l'interprete di Carrie Bradshaw Sarah Jessica Parker ha condiviso un commovente messaggio sui social, salutando per sempre il suo personaggio, interpretato per ben 27 anni:

"Carrie Bradshaw ha dominato il battito professionale del mio cuore per 27 anni. Credo di averla amata più di ogni altra cosa.

So che altri l’hanno amata proprio come me. Si sono sentiti frustrati, l’hanno condannata e sostenuta. La sinfonia di tutte queste emozioni è stata la colonna sonora più bella e il compagno più significativo. Perciò, la più sentimentale e profonda gratitudine e un debito eterno. A tutti voi.

Questo capitolo è completo.

La serie è stata tutta gioia, avventura, il miglior tipo di lavoro duro, al fianco di un team straordinario di 380 persone, incluso ogni attore brillante che si è unito a noi.

Sono una persona migliore per ogni singolo giorno passato con voi. Passerà una vita prima che io possa dimenticare. Tutto quanto.

Grazie a tutti. Vi voglio bene.

Spero che amiate questi ultimi due episodi tanto quanto noi".

La parabola di And Just Like That…, una nuova sfida vinta

And Just Like That… ha debuttato nel dicembre 2021 come sequel ufficiale di Sex and the City, riportando in scena Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis). L’obiettivo, a nostro parere riuscito brillantemente, era raccontare la loro evoluzione dall'età dei trent'anni, dove le avevamo conosciute nella serie originale, fino alla più complessa realtà della vita e dell'amicizia a cinquant'anni.

La serie ha attraversato momenti di grande visibilità, ottenendo ottimi dati di ascolto al debutto su HBO Max, per poi registrare un calo nel tempo. La terza stagione, fa sapere Deadline, ha aperto con 429.000 spettatori (dati Samba TV), in calo rispetto ai 463.000 della seconda stagione. Anche se la serie ha suscitato reazioni contrastanti, tra entusiasmo nostalgico e critiche, And Just Like That… ha comunque portato in scena un nuovo e interessante capitolo delle vite di tre dei personaggi femminili più iconici della televisione. Non possiamo che prepararci, per quanto tristi, a un finale emozionante e completo, come ci ha rassicurati Michael Patrick King.