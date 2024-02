And Just Like That: Sara Ramirez non tornerà nella terza stagione

News Serie TV

Quella che prima era solo un'indiscrezione ora viene confermata da diverse autorevoli fonti vicine al revival di Sex and the City: nella prossima stagione non vedremo l'interprete del controverso personaggio di Che Diaz.

Un personaggio divisivo, di difficile impatto, sgradito a molti e che ha fatto un maldestro tentativo di redenzione decisamente non riuscito. Non ci stupisce che Che Diaz, il personaggio interpretato da Sara Ramirez in due stagioni di And Just Like That..., il revival di Sex and the City, non tornerà nella terza (in arrivo su Sky e in streaming su NOW non prima del 2025). La notizia, che circola già da qualche tempo, non è stata ancora confermata dalla star e neppure da HBO, ma viene data per certa da autorevoli testate d'intrattenimento americane con Entertainment Weekly e Deadline.

And Just Like That 3: Perché non ci sarà Sara Ramirez?

Già il mese scorso il Daily Mail aveva anticipato l'uscita di scena di Ramirez, interprete dell'interesse amoroso di Miranda (Cynthia Nixon) e collega podcaster di Carrie. La decisione di eliminare il personaggio - che pure è stato molto divisivo tra il pubblico nelle prime due stagioni - deriverebbe dal fatto che la sua storia con Miranda, così come il suo arco narrativo, si sono conclusi. Alla fine della seconda stagione, infatti, la coppia è scoppiata e Che e Miranda hanno deciso di prendere strade diverse. Ma c'è anche stato chi crede che l'addio dell'artistia sia legato a un suo post su Instagram a proposito di presunte "liste nere" per gli attori che si stanno esprimendo a sostegno dei palestinesi nel conflitto in corso tra Israele e Palestina. A quel punto proprio l'artista era intervenuta poi con un nuovo post per smentire tutto dicendo: "Non lasciate che i tabloid vi distraggano da ciò che sta accadendo a Gaza. Davvero un bel tentativo, però!".

Il terremoto Che Diaz

Ramirez, che ha scelto il pronome loro (they/them) anche nella vita, in passato ha contestato i continui paragoni fatti con il suo personaggio. "Non sono i personaggi di fantasia che ho interpretato, né sono responsabile delle cose che viene fatto fare loro. Sono un essere umano, un artista, un attore. E viviamo in un mondo che è diventato sempre più ostile verso chiunque osi liberarsi dal binarismo di genere o sconvolgere il mainstream", aveva scritto sulla sua pagina Instagram. Intervistat* da Entertainment Weekly per la seconda stagione, Ramirez aveva poi assunto un atteggiamento più diplomatico quando aveva dichiarato: "Penso che sia inevitabile imbattermi negli hater. Ma non posso lasciarmi prendere da queste cose. Sicuramente è allettante, ma non serve al mio scopo come attore che racconta questa storia. Penso che sia davvero interessante interpretare una persona che suscita reazioni così forti e che può far parlare di argomenti necessari. Se le trame creavano momenti importanti dopo ogni episodio, allora abbiamo fatto il nostro lavoro".

E se Sara Ramirez tornasse in Grey's Anatomy?

A questo punto la nostra fantasia viaggia: e se Ramirez decidesse, a questo punto, di tornare come guest star nella ventesima stagione di Grey'a Anatomy? Ricorderete che la sua Callie Torres ha lasciato la serie, eppure recentemente sul set è tornata Jessica Capshaw, interprete della moglie di Callie, Arizona. Da quel che sappiamo, quello di Capshaw sarà solo uno dei ritorni che ci aspettano in questa breve ma intensa stagione. Quindi sperare non fa male a nessuno.