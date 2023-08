And Just Like That rinnovata per una terza stagione

News Serie TV

L'annuncio a pochi giorni dal finale della seconda stagione, in Italia in onda su Sky e in streaming su NOW.

Altri look da urlo e chiacchiere sincere tra amiche attendono Carrie, Miranda e Charlotte. A poche ore dall'uscita dell'attesissimo finale della seconda stagione (in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW venerdì 25 agosto), Max, attraverso la voce della sua responsabile dei contenuti originali Sarah Aubrey, annuncia il rinnovo di And Just Like That... per una terza stagione. Fondamentalmente, un atto dovuto per il sequel di Sex and the City: si tratta della serie originale più vista della piattaforma.

"Grazie a Michael Patrick King e al suo magnifico team di sceneggiatori, produttori, attori e membri della troupe che continuano ad affascinarci, 25 anni dopo, con amicizie vivaci e storie avvincenti", ha dichiarato Aubrey. "Non vediamo l'ora che il pubblico veda dove la terza stagione porterà le nostre newyorchesi preferite". King ha aggiunto: "Siamo entusiasti di trascorrere altro tempo nell'universo di Sex and the City raccontando nuove storie sulle vite di questi personaggi affabili e ambiziosi interpretati da attrici e attori straordinari. Ed è così... che arriva la terza stagione".

And Just Like That: Nel finale il ritorno di Kim Cattrall

L'undicesimo e ultimo episodio della stagione 2 di And Just Like That... ci dirà a che punto sono le vite degli iconici personaggi interpretati da Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Carrie in particolare, che di recente si è concessa una nuova chance con un vecchio amore della sua vita, l'Aidan Shaw di John Corbett. Inoltre, come sappiamo da tempo e come conferma l'ultimo trailer, il finale riporterà nell'universo di Sex and the City la sua quarta protagonista, Kim Cattrall, la cui Samantha avrà una conversazione telefonica con Carrie. "È un piccolo scambio felice e dice tutto sulla loro relazione e su altre cose successe che non si sono viste. Arriva in un momento significativo della serie", ha anticipato Parker in una precedente occasione.