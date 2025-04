And Just Like That, pronti per l'estate newyorchese? Il trailer ufficiale e la data d'uscita della terza stagione

News Serie TV

Il terzo capitolo del sequel di Sex and the City, And Just Like That..., sta per arrivare su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti: ecco quando esce, il trailer italiano e cosa dobbiamo aspettarci.

Preparate i Cosmopolitan, le Manolo e... l'aria condizionata. Una nuova stagione di amore, amicizia e sorprese, stavolta sotto il sole di una torrida estate newyorkese, ci aspetta. And Just Like That..., la serie sequel di Sex and the City torna ufficialmente con la terza stagione dal 30 maggio, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW e in contemporanea con gli Stati Uniti, con un nuovo episodio ogni venerdì fino al 15 agosto. L'annuncio della data è arrivato insieme al trailer ufficiale italiano della nuova stagione che vedete qui sotto e che anticipa un'estate very hot (nel senso più ampio del termine) per Carrie Bradshaw e le sue amiche.

And Just Like That 3, la trama: Cosa ci aspetta nella nuova stagione

Il nuovissimo trailer mette subito in chiaro la situazione sentimentale della protagonista interprtata da Sarah Jessica Parker: Carrie non ha chiuso con Aidan (John Corbett). Infatti si scambiano ancora cartoline e riescono persino a vedersi, anche se alla fine della scorsa stagione avevano concordato di dover stare lontani per cinque anni, per permettere a lui di stare vicino ai suoi figli. Ma, attennzione, c'è anche spazio per nuove possibilità: un vicino misterioso e affascinante sembra stuzzicare Carrie (che intanto si gode il suo nuovo e spettacolare appartamento nel cuore di Manhattan).

Nel frattempo, le altre protagoniste non stanno certo con le mani in mano. Lisa (Nicole Ari Parker) ha una nuova "work crush" (Mehcad Brooks, una delle new entry di questa stagione).Seema (Sarita Choudhury) continua a collezionare appuntamenti disastrosi, mentre Charlotte affronta le prime turbolenze adolescenziali della figlia Lily, beccata in un momento imbarazzante con un ballerino di danza classica. E, a giudicare dal trailer, non mancano neppure gli ospiti indesiderati: Carrie dovrà fare i conti con dei topi che "danzano come ne Lo Schiaccianoci" nel suo giardino.

Il cast: Le new entry e i ritorni

Questa terza stagione di And Just Like That... prosegue l’eredità di Sex and the City, riportando in scena Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte), ancora con al timone Michael Patrick King, ideatore della serie sequel. A loro si aggiungono anche Sebastiano Pigazzi (Giuseppe, il nuovo amore di Anthony), Dolly Wells (Joy, nuovo potenziale interesse per Miranda), Rosie O'Donnell (che interpreterà Mary, un personaggio tutto da scoprire) e le altre new entry Jonathan Cake e Logan Marshall-Green.

C'è stato anche qualche addio nel cast: Sara Ramírez (Che Diaz) e Karen Pittman (Nya Wallace) hanno lasciato la serie, ma i volti nuovi proveranno a rinfrescare il cast che comprende anche Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Alexa Swinton, Cathy Ang e altri volti ormai familiari agli spettatori.