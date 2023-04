And Just Like That...: La seconda stagione del nuovo capitolo di Sex and the City arriva a giugno su Sky e NOW

News Serie TV

I nuovi episodi della serie che ci ha fatto ritrovare le amiche Carrie, Charlotte e Miranda arriveranno molto presto: ecco il primo teaser trailer di And Just Like That... 2.

Siete pronti per un'estate newyorchese? Carrie Bradshaw e il resto del gruppetto di And Just Like That..., il revival sequel di Sex and the City, tornano prima di quanto ci aspettassimo. I nuovi episodi della serie che ha riportato Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis negli iconici ruoli di Carrie, Miranda e Charlotte arriveranno negli Stati Uniti su HBO Max e in Italia su Sky e in streaming su NOW il prossimo giugno. Una data precisa non è stata ancora rivelata, ma è stato diffuso un succoso primo teaser trailer che svela diverse anticipazioni sulla seconda stagione della serie.





And Just Like That...: Le anticipazioni della seconda stagione

Nel trailer vediamo le amiche newyorchesi alle prese con discorsi su chi siano le MILF più sexy, Miranda (tornata al suo colore di capelli rosso fiammante) che porta la sua relazione con Che (Sara Ramirez) al livello successivo e, naturalmente, Carrie che ritrova un uomo che pensava di aver lasciato nel suo passato: è Aidan Shaw, interpretato nuovamente da John Corbett. Quest'ultimo, come confermato da HBO, apparirà in più episodi della seocnda stagione.

Il resto del cast

Tornano nella nuova stagione anche Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton. Fra i registi della nuova stagione ci sono lo showrunner Michael Patrick King, Cynthia Nixon, Ry Russo-Young e Julie Rottenberg.