And Just Like That…: John Corbett sarà nella stagione 2, stavolta per davvero?

L'interprete di Aidan Shaw, storico interesse amoroso di Carrie, avrebbe firmato per apparire in un arco di episodi del nuovo capitolo del revival di Sex and the City.

Uno dei grandi amori di Carrie Bradshaw, la protagonista di Sex and the City interpretata da Sarah Jessica Parker, sta per tornare precipitosamente nella sua vita. O almeno così sembrerebbe. Si tratta di Aidan Shaw, storico suo ex fidanzato interpretato da John Corbett nella serie originale e nel secondo film della saga. Secondo Deadline, l'attore avrebbe firmato per apparire in un arco di episodi della seconda stagione di And Just Like That…, il revival che qualche mese fa ha riportato sul piccolo schermo le amiche newyorchesi Carrie, Miranda e Charlotte oltre 10 anni dopo l'ultima volta. Usiamo il condizionale visto che né HBO Max né Corbett hanno confermato l'indiscrezione (già in passato rivelatasi infondata).

And Just Like That... e il mistero dei ritorno di Aidan

John Corbett ha recitato in Sex and the City nel ruolo del falegname Aidan Shaw a partire dalla terza stagione tornando come personaggio ricorrente fino alla sesta e riapparendo anche nel secondo film tratto dalla serie. I fan di Sex and the City si aspettavano di rivederlo già nella prima stagione di And Just Like That... uscita lo scorso inverno su HBO Max (in Italia su Sky e in streaming su NOW). Era stato lui stesso, infatti, ad annunciare nell'aprile del 2021 a Page Six che avrebbe partecipato al revival dicendo: "Penso che potrei essere in qualche episodio". Eppure, alla fine, nella prima stagione non si è visto: come mai?

Per chiarire il fraintendimento, la sceneggiatrice della serie Julie Rottenberg aveva fatto sapere a TVLine che il ritorno di Aidan non era mai stata una storyline che gli autori avevano preso in considerazione. Allo stesso modo, lo showrunner Michael Patrick King aveva negato ogni coinvolgimento di Corbett chiedendo addirittura all'attore di scusarsi per aver dato una falsa informazione al pubblico. Tutto assolutamente infondato, secondo loro (c'è anche chi ha pensato si trattasse di un falso spoiler diffuso appositamente per confondere i fan). La trama del ritorno di Aidan, inoltre, secondo King sarebbe stata davvero troppo per Carrie - attenzione allo SPOILER se non avete ancora visto la prima stagione del revival - dopo la morte di suo marito Big. "Il ritorno di Aidan è una trama importante di cui tutti i fan hanno scritto ma a cui noi non avevamo mai pensato", aveva detto lo showrunner.

Come rientrerà nella vita di Carrie?

L'ultima volta che avevamo visto Aidan rientrare nella vita di Carrie era stato nel film Sex and the City 2, quando i due avevano condiviso un bacio appassionato nel mercato di Abu Dhabi prima di dirsi addio di nuovo; in quell'occasione Aidan aveva informato Carrie di essere sposato e di avere tre figli. Una reunion dei due ex fidanzati oggi, dopo la morte di Big, significherebbe dover spiegare anche cosa sarà successo, intanto, alla moglie di Aidan, Kathy. Senza contare che nel finale della prima stagione di And Just Like That… Carrie aveva baciato il produttore del suo podcast Franklyn (Ivan Hernandez). Sarà forse pronta a innamorarsi di nuovo dopo il lungo periodo di lutto affrontato dopo la morte di Big, ma sarà con Franklyn, con Aidan o con un nuovo interesse amoroso? Finché non vediamo con i nostri occhi John Corbett sullo schermo, concedeteci di rimanere nel dubbio.