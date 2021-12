And Just Like That…: Il trailer ufficiale italiano ci fa conoscere le nuove vite delle ragazze di Sex and the City

News Serie TV

Il revival della serie cult debutterà in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti su Sky Serie e in streaming su NOW il 9 dicembre.

Carrie è ancora ossessionata dalle scarpe, Charlotte sostiene come sempre suo marito Harry e Miranda sfoggia un nuovo favoloso colore di capelli nel trailer ufficiale di And Just Like That…, l'atteso revival di Sex and the City che ci riporterà nelle vite delle tre amiche interpretate da Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis (senza la Samantha di Kim Cattrall) mentre affrontano le sfide della vita da cinquantenni, sempre nella loro amata New York. I primi due episodi della serie, in versione originale con sottotitoli in italiano, saranno disponibili dal 9 dicembre on demand su Sky e in streaming su NOW dalle ore 9, quando andranno in onda su Sky Serie in contemporanea col debutto su HBO Max. Sabato 11 dicembre andranno in prima serata su Sky Serie, mentre da sabato 18 dicembre partirà la versione in italiano.

And Just Like That…: Nuovi amici e nuove sfide per Carrie, Charlotte e Miranda

Nel trailer ufficiale ritroviamo le ragazze ancora unite ma anche con diversi nuovi amici intorno: Carrie chiacchiera con Seema (interpretata da Sarita Choudhury di Homeland) che vorrebbe che le sue app di appuntamenti fossero fatte su misura per lei; Charlotte e suo marito Harry (Evan Handler) vanno a trovare Lisa (Nicole Ari Parker vista in Empire); e Carrie parla ancora di sesso ma è ospite di un podcast condotto dall'irrivente Che (Sara Ramirez di Grey's Anatomy).

Nella clip ritroviamo anche le figlie di Charlotte e Harry, Lily e Rose, visibilmente cresciute e, soprattutto, il marito di Carrie Mr. Big (Chris Noth) che ricorda quando sua moglie "teneva i maglioni nel forno". A questi si uniranno altri personaggi ancora, oltre ai già noti Mario Cantone, David Eigenberg e Willie Garson (scomparso lo scorso settembre) interpreti rispettivamente di Anthony Marentino, Steve Brady e Stanford Blatch.