And Just Like That…: Il nuovo capitolo di Sex and the City anche in Italia a dicembre su Sky Serie e in streaming su NOW

I fan italiani potranno vedere il revival della serie di culto in contemporanea con il debutto americano su HBO Max!

Mancava solo l'ufficialità e ora ce l'abbiamo: And Just Like That..., l'attesa serie sequel di Sex and the City, arriverà anche in Italia su Sky Serie e in streaming su NOW il prossimo dicembre in contemporana con il debutto americano sul servizio HBO Max. Una data precisa non è stata ancora annunciata, ma almeno i fan italiani del dramedy di culto (e anche quelli di Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera dove Sky è presente) sanno che potranno godersi i nuovi episodi senza spoiler.

La trama del revival di Sex and the City

Ordinata formalmente a gennaio 2021 e prodotta dallo storico produttore esecutivo Michael Patrick King, And Just Like That... seguirà ancora una volta le note protagoniste Carrie, Charlotte e Miranda interpretate da Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon (senza la Samantha di Kim Cattrall la cui assenza, hanno assicurato gli autori, verrà giustificata). Le tre amiche passeranno dall'affrontare la complicata realtà della vita e dell'amicizia a 30 anni alla realtà ancora più complicata della vita e dell'amicizia da cinquantenni nella New York dei nostri giorni. Il tutto mentre la loro città, come molte altre nel mondo, starà affrontando una pandemia.

Il cast: Vecchi e nuovi volti

Nella nuova serie tornano diversi volti noti di Sex and the City, tra cui Chris Noth che riprenderà il ruolo dello storico interesse amoroso di Carrie, Mr. Big; Mario Cantone che sarà ancora l'amico di Charlotte Anthony Marentino; David Eigenberg nei panni del marito di Miranda Steve; Evan Handler in quelli del marito di Charlotte Harry Goldenblatt; e il compianto Willie Garson, storico interprete di Stanford Blatch (sebbene non sia stato reso noto in che misura e come, dal momento che quest'ultimo è prematuramente scomparso lo scorso settembre). Tante anche le new entry: tra queste Sara Ramirez, Nicole Ari Parker, Karen Pittman e Sarita Choudhury.