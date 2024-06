And Just Like That, grandi cambiamenti nel cast della terza stagione: Arrivano tre nuovi personaggi

News Serie TV

Inoltre sono stati promossi a regolari Sebastiano Pigazzi e Dolly Wells, interpreti di Giuseppe e Joy, potenziali interessi amorosi rispettivamente di Anthony e Miranda.

Mentre le riprese della terza stagione di And Just Like That... sono in corso a New York, si scopre che il cast del revival di Sex and the City è stato rinnovato con l'aggiunta di tre nuovi volti e con due promozioni (forse anche per colmare i vuoti lasciati da Sara Ramirez e Karen Pittman che hanno lasciato la serie). Intanto Sebastiano Pigazzi e Dolly Wells torneranno da regolari rispettivamente nei panni di Giuseppe, il nuovo interesse amoroso di Anthony (Mario Cantone) nella seconda stagione, e di Joy, un potenziale nuovo interesse amoroso per Miranda (Cynthia Nixon). Inoltre si sono uniti al cast Mehcad Brooks (Law & Order), Jonathan Cake (The Affair) e Logan Marshall-Green (Big Sky). Non sappiamo i ruoli che interpreteranno, ma TVLine assicura che la partecipazione di Mehcad Brooks non interferirà con i suoi impegni in Law & Order.

And Just Like That...: Dove eravamo rimasti

Nel finale della seconda stagione Carrie (Sarah Jessica Parker) aveva acquistato un nuovo e più grande appartamento per andare a vivere con Aidan (John Corbett), ma quest'ultimo era stato costretto a tornare in Virginia per stare vicino ai figli adolescenti che avevano bisogno di lui. I due innamorati si erano promessi di ritrovarsi dopo cinque anni, ma ce la faranno? Deadline rivela che sul set della terza stagione è stato avvistato anche John Corbett, quindi immaginiamo che Carrie e Aidan non staranno così tanto lontani a lungo.

Tutte le anticipazioni della terza stagione

La terza stagione, attesa negli Stati Uniti su Max e in Italia su Sky e in streaming su NOW nel 2025, continuerà a seguire le amiche Carrie, Miranda e Charlotte mentre, insieme ad amici nuovi e familiari, "saranno alle prese con la complicata realtà dell'amicizia, della famiglia e di New York a 50 anni", secondo la sinossi ufficiale. Lo scorso maggio è stato annunciato che si è unita al cast della nuova stagione anche l'attrice Rosie O'Donnell, interprete di un nuovo personaggio di nome Mary (per ora non sono stati condivisi altri dettagli). Per quel che sappiamo, oltre alle protagoniste, nei nuovi episodi torneranno anche i già noti Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton.