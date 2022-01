And Just Like That e quel like sospetto di Kim Cattrall: L'ex Samantha lancia una frecciatina al revival di Sex and the City?

News Serie TV

Su Twitter una fan ha definito "trash" la nuova serie incassando un 'mi piace' dall'attrice: una svista o una mossa consapevole contro il sequel a cui non ha partecipato?

Kim Cattrall è la grande assente da And Just Like That..., il revival di Sex and the City che ha riportato in tv le amiche Carrie, Miranda e Charlotte, ora cinquantenni e alle prese con nuovi problemi e sfide in una New York come sempre scintillante. La storica interprete della quarta amica Samantha Jones, che ha deciso di tagliarsi fuori da questo esperimento nostalgia di HBO Max, dopo l'uscita della serie (in Italia disponibile su Sky e in streaming su NOW) è stata in silenzio e non ha mai detto la sua su And Just Like That... preferendo concentrarsi su altri progetti come How I Met Your Father, il revival di How I Met Your Mother dove interpreta la versione adulta della protagonista che ha il volto di Hilary Duff. Di recente, però, potrebbe aver lanciato una frecciatina alla serie di HBO mettendo un like su Twitter a un commento di un fan che definiva And Just Like That... "trash".

Il tweet contro And Just Like That e lo strano endorsement di Kim Cattrall

Su Twitter una fan di Cattrall, Julia Haws, dopo il debutto di How I Met Your Father ha scritto: "Sono così orgogliosa di Kim Cattrall per aver lasciato perdere il trash reboot di Sex and The City e per aver preso parte a How I Met Your Father. Lei è meravigliosa e anche Hilary Duff. Se avete 48 minuti da perdere, guardate i primi due episodi… Potrei persino rivederli prima della settimana prossima. Sfida accettata!". Il post si è guadagnato il like di Kim Cattrall in persona: un modo per dimostrare il suo disprezzo per And Just Like That... o semplicemente per ringraziare la fan per i complimenti?

So proud of @KimCattrall for skipping the trashy S&TC reboot and doing @HIMYFonHulu. She’s wonderful, and so is @HilaryDuff 👌🏼 If you have 48 minutes to spare, go ahead and watch the first two episodes…I may even rewatch them before next week. Challenge accepted! — Julia Haws (@juliachowhaws) January 18, 2022

Il confine è sottile, ma non è la prima volta che l'ex interprete di Samantha prende le distanze, in modo più o meno evidente, dal revival di Sex and the City. Il mese scorso, per esempio, l'attrice ha messo like a una serie di post scritti da fan che lamentavano l'assenza di Samantha dalla nuova serie. Uno di questi recitava: "E proprio così... mi ritrovo solo a voler guardare qualsiasi cosa dove ci sia Kim Cattrall". In un altro si leggeva: "Anche se sono triste per il fatto che Samantha non tornerà, appoggio Kim Cattrall che ha fatto ciò che è meglio per lei. Penso che questo sia un ottimo esempio di cosa significhi mettersi al primo posto". L'attrice, insomma, sembra ormai aver rinunciato definitivamente a un ritorno nei panni di Samantha Jones, sebbene nella serie il suo personaggio non sia morto ma si sia solo trasferito a Londra. Perciò le speranze di chi la vorrebbe di nuovo accanto a Carrie, Miranda e Charlotte rimangono vive. Mai dire mai.