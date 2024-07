And Just Like That 3: Tornerà Kim Cattrall? L'attrice chiarisce personalmente le cose

News Serie TV

Nelle ultime settimane si rincorrevano voci su un ritorno dell'interprete di Samantha nella serie sequel di Sex and the City dopo il suo cameo nel finale della seconda stagione: ecco la risposta della diretta interessata.

Tornerà o non tornerà Samantha in And Just Like That...? È la domanda che i fan di Sex and the City continuano a farsi, soprattutto dopo il cameo che Kim Cattrall ha regalato ai fan nel finale della seconda stagione. Una partecipazione che sembrava aver riappacificato l'attrice con un franchise da cui aveva deciso di prendere le distanze e che ha portato molti a credere che sarebbe stato solo l'antipasto di un ritorno a tempo pieno dell'esplosiva Samantha. Nelle ultime sttimane, poi, le voci al riguardo si sono intensificate, ma è stata l'attrice in persona a chiarire le cose rispondendo direttamente a un articolo ripostato su X.

And Just Like That 3: Kim Cattrall torna nei panni di Samantha?

Le voci su un possibile ritorno di Kim Cattrall e la sua Samantha in And Just Like That… hanno iniziato a circolare all'inizio di questo mese dopo che Life & Style ha riferito che che con molta probabilità Cattrall avrebbe avuto un ruolo importante nella terza stagione. La testata, citando una fonte interna, ha aggiunto che la produzione "stava solo aspettando il momento giusto per annunciarlo". Cattrall in persona, tuttavia, ha voluto mettere a tacere il chiacchiericcio rispondendo a un articolo che rilanciava la notizia. "Sei così gentile, ma non è così", ha scritto l'attrice.

L'assenza di Samantha nella serie sequel di Sex and the City

Come è noto, Kim Cattrall non si era unita alle ex co-protagoniste Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte) nella serie sequel, arrivata dopo 6 stagioni e 2 film. Nella prima stagione gli sceneggiatori avevano giustificato l'assenza di Samantha dicendo che si era trasferita a Londra e aveva perso i contatti con le sue ex migliori amiche dopo un litigio con Carrie. Alla fine, però, Carrie e Samantha avevano deciso di riallacciare rapporti vedendosi per bere un cocktail insieme a Parigi (scena che non abbiamo visto, però, sullo schermo).

Solo nel finale della seconda stagione Cattrall è stata protagonista di un cameo. L'abbiamo vista in un taxi mentre faceva una telefonata a Carrie informandola del fatto che non sarebbe stata in grado di arrivare in tempo per fare una sorpresa all'amica alla la cena d'addio al vecchio appartamento di Carrie. Tutto qui? Forse con gli incastri giusti, Cattrall potrebbe ancora convincersi a riprendere il suo ruolo in futuro (il suo primo cameo è stato fortemente voluto dal capo di HBO Casey Bloys che l'ha chiamata personalmente convincendola). Ma, per il momento, un suo ritorno non sembra nell'aria.