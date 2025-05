And Just Like That… 3 è su Sky e in streaming su NOW: L'estate newyorkese non è mai stata così hot

News Serie TV

Debutta il 30 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la terza stagione di And Just Like That…, il sequel di Sex and the City: ecco dove eravamo rimasti e cosa ci riservano i nuovi episodi.

Tacchi Manolo Blahnik ai piedi, un Cosmopolitan in mano e lo skyline di Manhattan sullo sfondo: la terza stagione di And Just Like That…, dal 30 maggio in esclusiva su Sky in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti, ci trasporta nell'estate newyorchese facendoci ritrovare Carrie, Miranda, Charlotte e le loro nuove compagne di avventura. È come prendere appuntamento con delle vecchie amiche (anzi, amiche di lunga data, perché non ci sogneremmo mai di chiamare vecchie le iconiche e sempre frizzanti protagoniste di Sex and the City). Il sequel firmato da Michael Patrick King torna con dodici nuovi episodi in cui seguiamo le protagoniste mentre si impegnano a riscrivere le regole dell'amore, dell'amicizia e della vita adulta, con tutti gli imprevisti del caso. Sullo sfondo c'è una New York bollente, piena di vita e di sorprese persino per chi credeva di conoscerla in ogni suo angolo. Ecco dove eravamo rimasti e cosa dobbiamo aspettarci dalla terza stagione di And Just Like That… .

Dove eravamo rimasti: Come era finita la seconda stagione di And Just Like That...

La seconda stagione si era conclusa con una cena elegante e simbolica che Carrie (Sarah Jessica Parker) aveva organizzato nel suo storico appartamento. Voleva dire addio anche a una fase della sua vita prima di trasferirsi nella sua nuova, grande e luminosa casa di Gramercy Park. Tutto perfetto, finché Aidan (John Corbett) non aveva rotto il suo voto di non mettere piede nel suo appartamento, solo per dirle che non avrebbe potuto trasferirsi perché sarebbe tornato in Virginia per stare vicino ai figli adolescenti. L'amore, si sa, può essere anche questo: non sempre la persona giusta arriva al momento giusto. Aidan aveva così proposto a Carrie di rivedersi dopo cinque anni. Lei, incredibilmente, aveva accettato.

Miranda (Cynthia Nixon), intanto, si era lasciata alle spalle sia la relazione con Steve (David Eigenberg) che quella con Che (Sara Ramirez), Charlotte (Kristin Davis) aveva trovato la propria voce in famiglia e sul lavoro, Seema (Sarita Choudhury) aveva deciso di non scendere a compromessi, Lisa (Nicole Ari Parker) aveva affrontato il dolore di un aborto spontaneo e Nya (Karen Pittman) aveva aperto le porte a una nuova relazione. La stagione si era chiusa con Carrie e Seema su una spiaggia greca, a contemplare amori lontani e cocktail futuri. Come a dire: è solo l'inizio.

And Just Like That... 3, la trama: Le nuove sfide delle protagoniste

Nella terza stagione le protagoniste sono pronte ad affrontare nuove sfide, o meglio, vecchie sfide con occhi nuovi e una rinnovata maturità. Carrie ha praticamente una relazione con il suo nuovo appartamento, destreggiandosi tra scatoloni e raffinate scelte di arredamento; intanto cerca di mantenere un legame con Aidan che però si fa sempre più epistolare. Scrive e riceve cartoline: un amore in differita, un francobollo alla volta. Ma sarà proprio questa corrispondenza, un po' d'altri tempi, insieme al decadente (ma chic) giardino di casa, a ispirare a Carrie un nuovo ambizioso progetto lavorativo: per la prima volta un romanzo di finzione, precisamente un romantasy, grazie a cui far volare la sua fantasia.

Miranda, ora definitivamente single, torna nel complicato mondo degli appuntamenti con lo spirito di chi ha molto vissuto e poco da perdere, scoprendo che l'amore e il desiderio a cinquant’anni non si lasciano incasellare facilmente. Charlotte, in equilibrio tra carriera e famiglia, cerca disperatamente di ritrovare sé stessa, impresa ardua con due impegnative figlie adolescenti. Seema, sempre più sicura di sé, decide di mettere se stessa la primo posto, sia sul lavoro che in amore. Lisa, intanto, è costretta a reinventarsi mentre produce un importante documentario, dopo la rottura del sodalizio con la sua storica collaboratrice. Scoprirà che il cambiamento, in fondo, non è sempre una condanna: a volte è una salvezza travestita.

Torna la voce narrante di Carrie

Parlando con Entertainment Weekly, lo showrunner Michael Patrick King ha descritto questa stagione come "la stagione del nuovo": nuovi appartamenti, nuovi personaggi, nuovi amori. E, soprattutto, situazioni inedite per personaggi che però conosciamo da decenni. "È interessante raccontare cosa succede quando, a una certa età, tutti si portano dietro un passato. Carrie e Aidan rappresentano proprio questo: un amore maturo, carico di bagagli e contraddizioni". ha spiegato King. Ad accompagnarci in questo viaggio ci sarà però nuovamente la riconoscibile voce narrante di Carrie Bradshaw (che era sparita per due stagioni). "Carrie sta tornando a sentirsi, a pensarsi, e il voice-over è un modo per condividere pensieri che forse non direbbe neanche alle sue migliori amiche", ha aggiunto lo showrunner.

Il cast: chi resta, chi parte, chi arriva

Oltre a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, tornano Sarita Choudhury nei panni di Seema e Nicole Ari Parker in quelli di Lisa. Rivedremo anche Evan Handler (Harry), David Eigenberg (Steve) e Mario Cantone nei panni di Anthony, quest'ultimo sempre più centrale accanto al suo compagno Giuseppe (l'italiano Sebastiano Pigazzi, promosso a personaggio fisso). Torna anche John Corbett nel ruolo di Aidan, mentre Rosemarie DeWitt riprenderà il ruolo di Kathy, la ex moglie di lui: le cose, prevedibilmente, si faranno complicate.

Non rivedremo in questa stagione Che Diaz (Sara Ramirez) e Nya Wallace (Karen Pittman), personaggi usciti di scena in modo definitivo (ma mai dire mai). King li ha salutati con stile, immaginandoli su un lussuoso yacht che si allontana da Manhattan. "A volte, a New York, sparisci dalla vita di qualcuno e non lo rivedi per dieci anni", ha detto. Ma le partenze lasciano spazio a nuovi ingressi nel cast. Tra le new entry spiccano Rosie O’Donnell, che interpreterà un misterioso e intrigante personaggio chiamato Mary, e la leggendaria Patti LuPone, protagonista di un arco narrativo tanto curioso quanto significativo. Ci saranno poi anche Mehcad Brooks (nel ruolo di un produttore che incrocerà la strada di Lisa), Dolly Wells (nel ruolo di una collega di Miranda) Jonathan Cake (come il nuovo vicino di Carrie), Logan Marshall-Green (un tuttofare che non passa inosservato) e le star del Saturday Night Live Cheri Oteri e Kristen Schaal.

Dopo il debutto del 30 maggio, l'appuntamento con Carrie e le nostre amiche newyorchesi di And Just Like That... si rinnova ogni venerdì sera con un nuovo episodio su Sky Serie e in streaming su NOW fino al gran finale del 15 agosto.