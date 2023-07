And Just Like That 2: Il cameo di Kim Cattrall sarà una delusione? Sarah Jessica Parker è già "sconvolta"

News Serie TV

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis hanno espresso il loro disappunto per la fuga di notizie sull'apparizione di Samantha nel revival di Sex and the City: doveva essere una sorpresa, e adesso?

Le star di Sex and the City e del sequel And Just Like That... non sono entusiaste del fatto che la notizia del cameo di Kim Cattrall - atteso nell'episodio finale della seconda stagione del revival - sia ormai trapelata. L'apparizione dell'amata interprete di Samantha Jones doveva essere una sorpresa e adesso, che da settimane non si parla d'altro, rischia di essere una delusione per i fan. L'ultima a definirsi addirittura "sconvolta" per la fuga di notizie è stata l'interprete di Carrie, Sarah Jessica Parker. Ospite del podcast di Andy Cohen, l'attrice è sembrata piuttosto dispiaciuta. Ma non è la sola ad aver espresso perplessità al riguardo. Anche le colleghe Cynthia Nixon e Kristin Davis hanno messo le mani avanti dicendosi preoccupate che le troppe anticipazioni trapelate rovinino il momento tanto atteso.





And Just Like That 2: Sarah Jessica Parker preoccupata per le troppe anticipazioni

"Non potrei essere più sconvolta", ha detto Parker ad Andy Cohen ospite del suo podcast Radio Andy. A proposito della fuga di notizie sul cameo di Cattrall, ormai inarrestabile, l'interprete di Carrie ha aggiunto: "È un vero peccato perché sarebbero stati come fuochi d'artificio. Inoltre, perché vogliamo assicurarci che le aspettative siano reali".

Cosa sappiamo sul cameo di Kim Cattrall

La notizia del cameo della storica interprete di Samantha è trapelata lo scorso 31 maggio su Variety e in seguito su tutti gli altri media statunitensi. Poi è stata la stessa attrice a confermare la cosa parlandone alla stampa ospite di diverse trasmissioni televisive. Fin da subito è stato chiarito che si tratterà di una breve apparizione esclusivamente nell'episodio finale della seconda stagione del revival (in arrivo negli USA il 24 agosto, in Italia il giorno successivo in esclusiva su Sky e in streaming su NOW) e che Kim Cattrall non interagirà direttamente con le ex colleghe di Sex and the City. Pare che, dopo averle viste messaggiare nella scorsa stagione, assisteremo semplicemente a una telefonata tra Carrie e Samantha. A proposito della natura dell'attesa scena, Sarah Jessica Parker ha detto: "È un piccolo scambio felice e dice tutto sulla loro relazione e su altre cose successe che non si sono viste. Arriva in un momento significativo della serie".

I dubbi di Cynthia Nixon e Kristin Davis

Anche le altre co-protagoniste, Cynthia Nixon e Kristin Davis, negli ultimi giorni hanno commentato il leak che ha fatto diventare di dominio pubblico il coinvolgimento dell'ex collega nella nuova stagione di And Just Like That... cercando di abbassare le aspettative. Parlando con il quotidiano britannico The Times, l'interprete di Miranda ha detto: "Siamo rimasti molto delusi dal fatto che sia trapelato il segreto dell'imminente apparizione di Kim. Speravamo così tanto che fosse qualcosa che le persone non avrebbero saputo fino a quando non avessero visto l'episodio e che sarebbe stata una sorpresa divertente". L'attrice ha messo le mani avanti esortando i fan a non aspettarsi troppo: "Temo che con tutto questo flusso di notizie le persone si chiederanno perché se ne parlasse tanto. È importante sapere che si tratta di un cameo molto breve e molto piccolo".

Allo stesso modo, Kristin Davis - che interpreta Chalotte - non ha nascosto la sua delusione. Intervistata da TODAY, l'attrice ha dichiarato: "Non volevamo che le informazioni venissero divulgate. Volevamo fosse una sorpresa. Non è una cosa importante. È qualcosa fatto solamente perché sappiamo quanto Samantha significhi per i fan. Abbiamo solo pensato, 'Oh, beh, questa è un'ottima soluzione e vogliamo rendere felici i fan'.E poi è trapelato e poi c'è tutto questo dramma che ne è conseguito. E abbiamo pensato 'Oh, dio'... non è proprio quello che volevamo'. Spero non sarà deludente".

I dubbi delle attrici, in effetti, non sono infondati visto che questo attesissimo cameo sta decisamente distogliendo l'attenzione da altri importanti eventi che stiamo vedendo o vedremo in And Just Like That... 2, a partire dal ritorno di Aidan, lo storico ex di Carrie interpretato nuovamente da John Corbett.