And Just Like That… 2: Il bacio appassionato di Sarah Jessica Parker e John Corbett sul set manda in visibilio i fan

Cosa sta succedendo sul set del revival di Sex and the City? Carrie e Aidan si baciano e ci sembra uno spoiler troppo gigante per essere vero.

"Questa non è un'esercitazione" scrive Sarah Jessica Parker condividendo su Instagram alcune foto che la ritraggono sul set della seconda stagione di And Just Like That... insieme a John Corbett. La sua Carrie Bradshaw tornerà insieme a Aidan Shaw nei nuovi episodi dello spin-off di Sex and the City? Questo sembrano suggerire queste nuove immagini che, in barba agli spoiler, mostrano i due attori che si scambiano un bacio appassionato tra le strade trafficate di New York. Ma se c'è una cosa che i fan di Sex and the City hanno imparato è non fidarsi di queste clamorose anticipazioni condivise con troppa leggerezza.

And Just Like That… 2: Carrie e Aidan si baciano nelle nuove foto

Le immagini, condivise sia da Sarah Jessica Parker che dall'account ufficiale di And Just Like That..., lasciano poco spazio alle interpretazioni: Carrie e Aidan si baciano e condividono un momento super romantico. "E così Carrie è tornata in punta di piedi", scrive l'account della serie nella caption di Instagram. Sotto le foto sono centinaia i commenti di fan entusiasti di ritrovare uno dei fidanzati più amati di Carrie. Tra questi spiccano quelli dei vip Gwyneth Paltrow, Andy Cohen e Lena Waithe. Quest'ultima ha scritto: "Per favore, non giocate con le nostre emozioni".

Cosa dobbiamo aspettarci dal ritorno di Aidan?

Lo scorso settembre è stato rivelato che John Corbett avrebbe ricoperto nuovamente il ruolo di Aidan Shaw, uno degli storici interessi amorosi di Carrie apparso sia in Sex and the City che nel film Sex and the City 2. Solo qualche settimana fa lo abbiamo visto di nuovo sul set accanto a Sarah Jessica Parker nelle prime foto condivise dall'account ufficiale della serie. Parlando del ritorno di Corbett, Parker ha recentemente detto a Extra: "È così bello. È così felice. Porta molta gioia. È una persona straordinariamente felice ed è così entusiasta di essere tornato". L'attrice non ha rivelato molto sulla trama che lo vedrà coinvolto, ma ha dichiarato: "È una trama incredibile a cui hanno pensato Michael Patrick King [il produttore esecutivo ndr.] e gli sceneggiatori... e penso che sarà davvero significativa per il pubblico che prova tanto affetto per lui".

Ma perché condividere questo spoiler gigantesco con i fan mesi prima dell'uscita della serie? La cosa ci sembra sospetta. Carrie bacerà davvero Aidan nella realtà? Potrebbe trattarsi di una sequenza onirica o di una trama di "universo alternativo" in cui la protagonista, invece di scegliere Big, ha deciso di stare con Aidan. Al momento, tuttavia, le nostre sono solo ipotesi. Per saperne di più, dovremo aspettare l'uscita della seconda stagione di And Just Like That..., attesa entro la fine dell'anno anche in Italia, su Sky e in streaming su NOW.