And Just Like That... Le prime foto della stagione 2 confermano il ritorno di Aidan

John Corbett riprende il ruolo nei nuovi episodi della serie tv sequel di Sex and the City.

C'è un nuovo uomo nella vita di Carrie Bradshaw, e lo conosciamo tutti molto bene. Dopo mesi di speculazioni, le prime foto ufficiali dell'attesa seconda stagione di And Just Like That..., sequel della popolare commedia romantica degli anni '90 Sex and the City, confermano che John Corbett riprenderà il ruolo di Aidan Shaw nei nuovi episodi. E gli scatti lo ritraggono proprio insieme con il suo ex (?) interesse amoroso mentre passeggiano mano nella mano lungo una strada di New York City.

And Just Like That... 2: Torna Aidan

"Shh. Non dirlo a nessuno", si limita a dire la didascalia della galleria fotografica condivisa nel profilo Instagram della serie. L'apparente ritrovata confidenza tra i due personaggi vuole suggerire un loro riavvicinamento anche dal punto sentimentale? Nulla di intempestivo, dopo che nella prima stagione la Carrie di Sarah Jessica Parker ha perso l'amore della sua vita, Mr. Big (Chris Noth), stroncato da un infarto mentre si allenava nel loro appartamento.

In Sex and the City, Aidan era stato l'altro amore più importante di Carrie. I due si erano frequentati per due lunghi periodi ed erano stati anche fidanzati per un po' dopo la proposta di lui nella quarta stagione. Le cose, a un certo punto, erano finite a causa dell'indecisione di lei e, successivamente, Carrie era venuta a sapere che Aidan aveva sposato un'altra donna, Kathy, e che i due avevano avuto un bambino. L'ultima volta che abbiamo visto Aidan è stato nel film Sex and the City 2, nel quale Carrie ha scoperto che l'uomo ha avuto altri due figli.

Per molto tempo si è vociferato della presenza di Corbett e del suo Aidan nella prima stagione di And Just Like That..., ma non essendo mai apparso in quegli episodi, si è arrivati alla conclusione che le voci siano state messe in giro o semplicemente non smentite dalla stessa produzione per depistare i fan. Resta da capire come e perché Carrie e Aidan si siano riavvicinati. Forse lui ha divorziato? Lo scopriremo entro la fine di quest'anno, quando la stagione 2 sarà disponibile - su HBO Max negli Stati Uniti e su Sky e NOW in Italia.