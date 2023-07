And Just Like That… 2: Aidan torna e fa sul serio con Carrie in un nuovo promo

News Serie TV

Rivedremo John Corbett nel settimo episodio della seconda stagione, in arrivo su Sky e in streaming su NOW il 28 luglio.

Il tempo non sembra essere passato per Aidan e Carrie, una delle coppie più amate di Sex and the City che si ritroverà in uno dei prossimi episodi di And Just Like That…, il revival sequel in Italia disponibile su Sky e in streaming su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti. Il servizio di video in streaming Max ha diffuso un nuovo promo della seconda stagione, dove vediamo gli ex innamorati frequentarsi di nuovo e ritrovare decisamente l'intesa: fanno sul serio? Per capirlo dovremo aspettare quantomeno l'episodio 7 della stagione 2 (in arrivo il 28 luglio), che sarà il primo episodio in cui rivedremo il bel designer interpretato da John Corbett.

And Just Like That… e il ritorno di fiamma tra Aidan e Carrie

Nel promo vediamo Carrie (Sarah Jessica Parker) e Aidan nuovamente affiatatissimi. Ricordate dove li avevamo lasciati? L'ultima volta che i fan di Sex and the City hanno visto Aidan è stato nel secondo film, uscito nel 2010. Carrie lo ha incrociato ad Abu Dhabi dove si sono scambiati un bacio che stava per mettere in crisi il matrimonio di Carrie con John 'Mr. Big' Preston (Chris Noth). Sappiamo che il personaggio era sposato e con figli: cosa lo riporterà, allora, nella vita della neovedova Carrie?

Nel trailer i due sembrano fare nuovamente sul serio dopo due tentativi falliti, tanto che Miranda (Cynthia Nixon) esprime i suoi dubbi all'amica dicendole: "Possiamo parlare di Aidan? Stai andando troppo veloce". Carrie si difende: "Se sembra la cosa giusta, allora perché rallentare?". Vedremo se le cose tra loro funzioneranno o se la fiamma si spegnerà presto.

L'appuntamento con la seconda stagione di And Just Like That... è ogni venerdì con un nuovo episodio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.