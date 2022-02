Anatomy of a Scandal: Sienna Miller e Rupert Friend nelle prime foto della miniserie Netflix

News Serie TV

Il thriller psicologico è una creazione di David E. Kelley, già dietro ai successi Big Little Lies e The Undoing.

Una storia che parla di consenso, scandali, privilegi e giustizia. Netflix ha diffuso le prime foto e svelato la data di uscita (il 15 aprile) della sua nuova miniserie Anatomy of a Scandal, un thriller psicologico basato sull'omonimo romanzo bestseller di Sarah Vaughan (edito anche in Italia da Einaudi con il titolo Anatomia di uno scandalo), adattato per la tv da un maestro della suspense come David E. Kelley, lo stesso di serie come Big Little Lies e Big Sky. Nelle immagini, che vedete qui in basso, intravediamo Sienna Miller, Michelle Dockery e Rupert Friend, tra i protagonisti della serie lunga 6 episodi.

La trama di Anatomy of a Scandal

Anatomy of a Scandal segue Sophie Whitehouse (Sienna Miller, The Loudest Voice), un'aristocratica donna inglese la cui vita perfetta viene sconvolta quando il marito James (Rupert Friend, Homeland), uomo attraente e padre devoto nonché ministro, viene accusato di violenza sessuale da una donna con cui ha ammesso di aver avuto una relazione. Convinta dell'innocenza del compagno, Sophie deve fare i conti con la fermezza di Kate Woodcroft (Michelle Dockery, Downton Abbey) il tenace avvocato dell'accusa determinata ad ottenere giustizia. In ballo ci sono la sua famiglia, il suo matrimonio e la sua stessa reputazione.

Il cast e il team di produzione

Nel cast di Anatomy of a Scandal ci sono anche Naomi Scott (Aladdin, Charlie's Angels), Josette Simon (The Witches), Geoffrey Streatfeild (The Other Boleyn Girl) e Joshua McGuire (Lovesick).

David E. Kelley e Melissa James Gibson (House of Cards) sono co-creatori e co-showrunner e al progetto hanno lavorato, come produttrice, anche la storica collaboratrice di Kelley Bruna Papandrea e l'autrice del romanzo Sarah Vaughan. Regista di tutti e sei gli episodi, invece, è S.J. Clarkson (Jessica Jones).