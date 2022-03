Anatomia di uno scandalo: Il trailer ufficiale della miniserie con Sienna Miller e Rupert Friend

News Serie TV

La serie, un po' thriller psicologico un po' legal drama, è una creazione del prolifico David E. Kelley e della sceneggiatrice di House of Cards Melissa James Gibson.

C'è lo scandalo, c'è la vergogna, ci sono le bugie, una lotta all'ultimo sangue in tribunale e, sullo sfondo, c'è un'élite britannica che per qualche motivo tanto ci affascina in tv. Anatomia di uno scandalo è la prossima miniserie di Netflix che promette di tenerci incollati allo schermo. Basata sull'omonimo romanzo bestseller di Sarah Vaughan e adattata da un maestro della suspense come David E. Kelley (lo stesso di Big Little Lies, The Undoing e altre serie thriller di successo degli ultimi anni), la serie di 6 episodi arriverà in streaming su Netflix il 15 aprile. Ecco il trailer ufficiale che ci presenta i protagonisti interpretati da Sienna Miller, Michelle Dockery e Rupert Friend.





La trama di Anatomia di uno scandalo

Anatomia di uno scandalo vuole raccontare la vita dell'alta borghesia britannica attraverso scandali personali e politici in cui la verità è sospesa tra giustizia e privilegio. La serie si concentra su James e Sophie Whitehouse (Sienna Miller e Rupert Friend), coniugi che vivono una realtà idilliaca ed elitaria. Con una carriera da ministro e una famiglia amorevole, il percorso di James sembra non avere ostacoli. Finché un segreto scandaloso non viene a galla: l'uomo viene accusato di violenza sessuale da una donna con cui ha ammesso di aver avuto una relazione. Per lui, come lo sentiamo dire nel trailer, "era solo sesso", ma Sophie - pur difendendolo pubblicamente - sa bene che sotto c'è qualcosa di più. Entrambi devono però fare i conti con la fermezza di Kate Woodcroft (Michelle Dockery, Downton Abbey) il tenace avvocato dell'accusa determinata ad ottenere giustizia. I suoi processi rischiano di minacciare Westminster, il matrimonio dei Whitehouse, ma anche la sua reputazione.

Il cast e il team di produzione

Completano il cast di Anatomia di uno scandalo Naomi Scott (Aladdin, Charlie's Angels) nei panni di Olivia Lytton, un'assistente parlamentare con un brillante futuro che si trova ad affrontare un potente avversario; Josette Simon (The Witches), Geoffrey Streatfeild (The Other Boleyn Girl), Joshua McGuire (Lovesick), e ancora Liz White, Nancy Farino, Hannah Dodd, Ben Radcliffe, Jake Simmance, Annie Haworth, Amelie Bea-Smith e Sebastian Selwood.

David E. Kelley e Melissa James Gibson (House of Cards) sono co-creatori e co-showrunner e al progetto hanno lavorato anche la storica collaboratrice di Kelley Bruna Papandrea, come produttrice, e l'autrice del romanzo Sarah Vaughan. Regista di tutti e sei gli episodi, invece, è S.J. Clarkson (Jessica Jones).