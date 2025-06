American Horror Story, Ryan Murphy sulla stagione 13: Con Sarah Paulson stiamo "escogitando qualcosa di fantastico"

News Serie TV

Quando potremo vedere la stagione 13 di American Horror Story e chi coinvolgerà? Il co-ideatore Ryan Murphy è tornato a parlarne su Instagram.

Sembra sempre più probabile che Sarah Paulson tornerà a essere uno dei volti di American Horror Story nella prossima tredicesima stagione. A più di un anno dall'ultima volta della serie antologica in tv, il suo co-ideatore Ryan Murphy ha lasciato cadere qualche nuova briciola quando un suo follower gli ha chiesto su Instagram se il 2025 sarà l'anno in cui vedremo qualcosa di nuovo. E sebbene lo sceneggiatore, regista e produttore non abbia condiviso alcun dettaglio della trama, un comportamento non nuovo quando si tratta di American Horror Story, ha assicurato che "Sarah Paulson e io stiamo escogitando qualcosa di fantastico!".

American Horror Story: Sarah Paulson tornerà nella stagione 13?

Non è la prima volta che Murphy fa il nome della Paulson parlando della prossima stagione di American Horror Story. A ottobre, durante un'intervista con The Hollywood Reporter, aveva detto che questa arriverà "forse prima di quanto pensiate" e che ne aveva parlato "con Sarah Paulson e Evan Peters l'altro giorno". Se l'attrice vincitrice dell'Emmy per American Crime Story (candidata al premio per i suoi ruoli nella serie altre cinque volte) fosse confermata con un ruolo davanti alla macchina da presa, sarebbe la sua decima volta e la prima dalla stagione 10, Double Feature, nel 2021. Successivamente, in un'altra intervista a Good Morning America, la stessa Paulson aveva detto: "Mi piacerebbe farlo più di ogni altra cosa. Se potessi riunirmi con Evan Peters e Ryan Murphy, fatemi sapere a che ora dovrò essere lì e ci sarò".

Detto questo, il fatto che Murphy abbia menzionato solo Paulson nel suo ultimo commento fa pensare che Peters, dopotutto, potrebbe non tornare. Anch'esso premiato con l'Emmy, per Omicidio a Easttown, l'attore è ora impegnato sul set di un'altra serie di Murphy, The Beauty, drama distopico su una società moderna ossessionata dalla bellezza esteriore. Anche Paulson sarà presto in tv con un'altra serie di Murphy, All's Fair, le cui riprese sono state completate. In questo caso la storia ruota attorno a un'avvocata divorzista di successo (Kim Kardashian) proprietaria di uno studio legale tutto al femminile a Los Angeles.