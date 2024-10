The Beauty: FX ordina una nuova serie di Ryan Murphy con Evan Peters

News Serie TV

Nel cast del drama, basato sull'omonima saga a fumetti, ci sono anche Anthony Ramos, Jeremy Pope e Ashton Kutcher.

Si rafforza il sodalizio tra Ryan Murphy e Evan Peters dopo American Horror Story e Dahmer - Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer. La rete via cavo FX, che parte del grande gruppo Disney, ha appena ordinato The Beauty, una serie distopica a cui il prolifico sceneggiatore di Glee e 9-1-1 (solo per citare due titoli tra i tanti di cui è anche produttore) sta lavorando insieme al collaboratore di lunga data Matt Hodgson. Nel cast, oltre a Peters, ci sono Anthony Ramos (In Treatment), Jeremy Pope (Hollywood) e Ashton Kutcher (That ’70s Show).

The Beauty: Cosa sappiamo della nuova serie di Ryan Murphy

The Beauty, di cui FX ha ordinato una prima stagione di 11 episodi, si basa sull'omonima serie di fumetti creata da Jeremy Haun e Jason A. Hurley. Non si conoscono i dettagli relativi ai personaggi ma Image Comics ha fornito una sinossi ufficiale che recita:

La società moderna è ossessionata dalla bellezza esteriore. E se ci fosse un modo per garantire di poter diventare sempre più belli ogni giorno? E se fosse una malattia sessualmente trasmissibile? Nel mondo di The Beauty, la perfezione fisica è raggiungibile. La stragrande maggioranza della popolazione ne ha approfittato, ma i detective Foster e Vaughn scopriranno presto che ha un prezzo terribile.

Tutte le serie di Ryan Murphy in cantiere

The Beauty è una delle 14 serie a cui sta attualmente lavorando Ryan Murphy. Lo sceneggiatore, lo ricordiamo, è anche produttore esecutivo di 9-1-1 e Doctor Odyssey di ABC, 9-1-1: Lone Star di FOX, American Horror Story, American Crime Story, American Sports Story, Feud e Grotesquerie di FX, American Horror Stories di Hulu e Monster e The Watcher di Netflix. Per FX, inoltre, sta sviluppando anche la nuova American Love Story.