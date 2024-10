American Horror Story: Ecco chi potrebbe tornare nella stagione 13

News Serie TV

Il co-ideatore Ryan Murphy ha parlato del prossimo ciclo di episodi della popolare serie antologica.

Per la prima volta dopo molti anni, quest'autunno non ci sarà una nuova stagione di American Horror Story (in realtà era accaduto anche nel 2020, ma quella volta a causa della pandemia). Sebbene sia un periodo particolarmente intenso, con sei serie tv lanciate in meno di due settimane e un'altra in arrivo tra pochi giorni, Ryan Murphy non si è dimenticato né sta trascurando uno dei suoi più grandi successi. L'affermato sceneggiatore, regista e produttore esecutivo ha assicurato a The Hollywood Reporter che la tredicesima stagione non si farà attendere ancora a lungo e ha fatto alcune dichiarazioni a proposito del nuovo cast le quali faranno certamente felici i fan di lunga data.

American Horror Story: Chi tornerà nella stagione 13?

Quando gli è stato chiesto quando i fan di American Horror Story potranno vedere la prossima stagione, Murphy ha risposto "Forse prima di quanto pensiate", e ha aggiunto: "Ne parlavo con Sarah Paulson e Evan Peters l'altro giorno". Questo significa che due degli attori più amati della serie antologica stanno per tornare? Ancora non è chiaro, è evidente, ma essendo apparsi entrambi in nove delle dodici stagioni prodotte finora e continuando a collaborare assiduamente con Murphy in diversi altri suoi show, le possibilità che ciò accada realmente sono molto alte. E, se così fosse, sarebbe per entrambi la loro prima apparizione dopo la stagione 10, Double Feature.

La stagione 13 di American Horror Story è l'ultima ordinata da FX insieme alle precedenti due all'inizio del 2020. La serie ha generato uno spin-off, American Horror Stories, la cui quinta stagione debutterà negli Stati Uniti il 15 ottobre. Negli ultimi 10 giorni, altre sei serie di Ryan Murphy sono arrivate in tv: il drama horror di FX Grotesquerie, il medical drama di ABC Doctor Odyssey, il crime drama di Netflix Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez, l'antologica di FX American Sports Story e le nuove stagioni di 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star. Solo poche ore fa FX gli ha ordinato anche The Beauty, drama su una società ossessionata dalla bellezza esteriore con protagonista Evan Peters. Murphy sta preparando inoltre a All's Fair, legal drama per Hulu con Kim Kardashian, Glenn Close, Sarah Paulson, Niecy Nash-Betts e Naomi Watts, e ad American Love Story, antologia a tema sentimentale per FX. A tutte queste si aggiunge la seconda stagione del mystery thriller The Watcher, attesa su Netflix.