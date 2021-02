American Horror Story 10: Torna un'altra vecchia conoscenza

News Serie TV

Ryan Murphy conferma che nella decima stagione della serie antologica di FX rivedremo anche Frances Conroy.

Il già corposo cast della stagione 10 di American Horror Story accoglie un'altra veterana della serie nonché una delle attrici più amate dall'ideatore Ryan Murphy. Parliamo di Frances Conroy che, dopo essere apparsa in 52 episodi del drama antologico interpretando ben 6 personaggi diversi, tornerà anche nella prossima attesissima stagione.

Frances Conroy in American Horror Story 10: Cosa sappiamo

La conferma del coinvolgimento di Conroy nella decima stagione è arrivata direttamente da Ryan Murphy il quale ha risposto su Instagram a un fan che gli chiedeva se l'attrice sarebbe tornata. "La nostra amata Frannie ci sarà in questa stagione", ha semplicemente scritto lo sceneggiatore. Sfortunatamente non conosciamo ancora ulteriori dettagli sul suo ruolo né sappiamo in quanti episodi apparirà. L'attrice aveva recitato nei panni dell'iconica cameriera Moira nella prima stagione, Murder House, poi nelle successive tre stagioni e poi ancora nella sesta, la settima e l'ottava interpretando alcuni dei personaggi più memorabili della saga. L'ultima volta l'avevamo vista proprio nell'ottava stagione AHS: Apocalypse nei panni del personaggio che aveva già interpretato in Coven, la strega Myrtle Snow.

Tutto il cast di AHS 10

Se rimane ancora un mistero il tema della decima stagione di American Horror Story (nonostante i numerosi indizi dati da Murphy), conosciamo già molti nomi del cast che, come Conroy, non sono nuovi nell'universo di AHS. Tra loro ricordiamo Sarah Paulson e Evan Peters, Kathy Bates, Lily Rabe, così come Finn Wittrock, Adina Porter e le più recenti Leslie Grossman, Billie Lourd e Angelica Ross ma c'è anche la new entry Macaulay Culkin.

Per tutte le altre notizie sulla serie, potete consultare la nostra guida che racchiude le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su American Horror Story 10.