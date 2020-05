American Horror Story 10: Un nuovo indizio sul tema della stagione da Ryan Murphy

News Serie TV

La nuova stagione è stata rinviata al 2020 in seguito all'emergenza Coronavirus.

Come risollevare il morale dopo la notizia che la stagione 10 di American Horror Story è stata rinviata al 2021? Ci ha pensato il co-ideatore Ryan Murphy, che con un post su Instagram ha condiviso un altro "indizio" del tema attorno al quale questa ruoterà con i suoi episodi. Ovvero il mare, l'acqua e forse anche la spiaggia, come da qualche tempo si continua a ipotizzare.

La nuova immagine pubblicata da Murphy, infatti, mostra una spiaggia divisa da piccole recensioni di legno, alcune delle quali rovesciate e in parte rotte. Non è chiaro se a fare ciò sia stato qualcuno o qualcosa, ma non è escluso che quello ritratto sia semplicemente un disordinato paesaggio pre-estivo, come suggerisce anche il fatto che le riprese sarebbero dovute cominciare questo mese e che, quando sono saltate a causa dell'emergenza Coronavirus, il regista, sceneggiatore e produttore esecutivo abbia detto preoccupato che "gran parte di quello che stavo per girare dipendeva da un momento molto specifico. Era una stagione che dipendeva dal clima".

Mentre la coltre di mistero che circonda la nuova stagione continua a non cadere, o a farlo lentamente, una cosa quest'immagine sembra farla, almeno: confermare che, nonostante il rinvio, la stagione 10 non subirà un cambio di storia, come lo stesso Murphy in un primo momento non aveva escluso. Nel frattempo, altra notizia delle scorse ore, FX ha ordinato American Horror Stories, uno spin-off in cui ciascun episodio racconterà una storia - dell'orrore, ovviamente - indipendente e autoconclusiva.