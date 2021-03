American Horror Story 10: Svelati titolo e tema della nuova stagione

News Serie TV

L'ideatore Ryan Murphy ha rivelato che si chiamerà Double Feature e racconterà due storie diverse.

Dopo mesi di indizi, ipotesi e congetture, conosciamo finalmente il titolo ufficiale e il tema della stagione 10 di American Horror Story. L'ideatore della serie antologica di FX Ryan Murphy ha svelato sulle sue pagine social che la nuova stagione, attualmente in produzione e attesa in tv entro la fine dell'anno, si chiamerà American Horror Story: Double Feature. La notizia è accompagnata da un breve video che mostra delle onde infrangersi sulla spiaggia e una descrizione: "Due storie di terrore in una sola stagione. Una vicino mare, una vicino alla spiaggia".

Cosa sappiamo di American Horror Story: Double Feature

Ormai un anno fa Murphy aveva svelato la prima foto promozionale che ritraeva un paio di mani che sembravano aggrapparsi alla terra ferma dopo aver lasciato l'oceano. "Cose cominciano a trascinarsi a riva...", aveva scritto lo showrunner facendo riferimento a un mostro marino, uno zombie o una sirena, avevano pensato in molti. Oggi, di fatto, ha confermato quanto, grazie a questo e ad altri indizi precedentemente diffusi, si immaginava già da mesi cioè che la nuova stagione di American Horror Story avrebbe avuto come tema principale il mare, i suoi pericoli e le sue creature. La novità più interessante è che in una sola stagione vedremo due storie (da qui il titolo Double Feature che potrebbe far riferimento al cosiddetto doppio spettacolo, cioè alla pratica diffusa nei cinema americani soprattutto negli anni '30 di proporre due film al prezzo di uno). Non sappiamo, però, se le due storie "una vicino al mare e una vicino alla spiaggia" risultino ad un certo punto collegate o se si tratterà a tutti gli effetti di racconti separati.

Le riprese sono in corso

Risale soltanto a una decina di giorni fa la prima foto dal set dei nuovi episodi di American Horror Story condivisa sempre da Murphy. Nell'immagine, scattata durante le riprese che si stanno svolgendo a Provincetown, in Massachusetts, si vedono due dei protagonisti Macaulay Culkin e Leslie Grossman mentre sono a braccetto su una spiaggia. "Qualcosa di terribile sta per arrivare", aveva scritto Murphy.

Il cast

Nella decima stagione di American Horror Story rivedremo molti volti storici della serie: tra questi Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock e Frances Conroy che si uniscono ai già citati Leslie Grossman e Macaulay Culkin, quest'ultimo una new entry assoluta. Non sappiamo invece se la precedentemente annunciata Kathy Bates ci sarà (TVLine al momento mette in dubbio la sua partecipazione). Ma avremo notizie più certe soltanto prossimamente.

Per rimanere sempre aggiornati sulla serie, date un'occhiata al nostro approfondimento con tutte le anticipazioni sulla trama e sul cast di American Horror Story 10.