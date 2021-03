American Horror Story 10: Macaulay Culkin e Leslie Grossman nella prima foto dal set

News Serie TV

L'immagine, scattata durante le riprese della decima stagione, è stata condivisa dal creatore Ryan Murphy: ma non ci dice ancora nulla sul titolo e sul tema del prossimo ciclo di episodi.

C'è ancora molto mistero attorno alla decima stagione di American Horror Story ma, come sempre, il creatore Ryan Murphy sa bene come stuzzicare la nostra curiosità e tenere alta l'attenzione verso la serie le cui riprese sono attualmente in corso. Lo sceneggiatore ha condiviso su Instagram la prima foto dal set nella quale vediamo due dei protagonisti della prossima stagione, Macaulay Culkin e Leslie Grossman.

American Horror Story 10: La prima immagine e i nuovi indizi di Ryan Murphy

"Qualcosa di terribile sta per arrivare", ha scritto Murphy sotto la foto facendo intendere che forse i personaggi interpretati da Grossman e Culkin potrebbero avere cattive intenzioni. O saranno loro stessi le vittime e qualcosa di oscuro starà per arrivare dal mare? Nella foto, infatti, vediamo i due attori a braccetto su una spiaggia, location che non stupisce visti gli indizi sul tema della stagione svelati precedentemente dallo showrunner.

La spiaggia, il mare, i mostri marini al centro della nuova stagione?

Ricordiamo, infatti, che nei mesi scorsi Murphy aveva condiviso una prima key-art promozionale che mostrava un paio di mani che sembrano aggrapparsi alla terra ferma dopo aver lasciato l'oceano. Più tardi, era stato diffuso il poster ufficiale di American Horror Story 10 nel quale vediamo in primo piano una bocca aperta con denti affilatissimi. Mettendo insieme tutte le informazioni disponibili, i fan hanno pensato che la prossima stagione possa essere incentrata quindi sul mare e, in particolare, su creature marine come sirene, mostri o squali. Sono, tuttavia, ancora supposizioni visto che il sottotitolo della stagione rimane ancora un mistero (il titolo di produzione provvisorio che si sta utilizzando è "Pilgrim" ma naturalmente non si tratta di quello definitivo).

Il cast di AHS 10

Nella decima stagione di American Horror Story Ryan Murphy ha richiamato a rapporto molti volti storici della serie, nonché suoi grandi amici: tra questi Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock e Frances Conroy che si uniscono ai già citati Leslie Grossman e Macaulay Culkin, quest'ultimo una new entry assoluta. TVLine riporta invece che la partcipazione di Kathy Bates, che inizialmente si dava per certa, sarebbe ora in bilico. Ma si avranno notizie più certe soltanto prossimamente.

