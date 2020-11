American Horror Story 10: Il poster della decima stagione condiviso da Ryan Murphy

News Serie TV

La produzione è in corso: i nuovi episodi della serie antologica arrivano a fine 2021.

Com'è nel suo stile, l'ideatore di American Horror Story Ryan Murphy sa bene come tenere alta l'attenzione dei fan. Mentre, presumibilmente, la produzione della decima stagione è in corso (Murphy aveva annunciato che sarebbe iniziata a ottobre), lo sceneggiatore ha condiviso il primo terrificante poster. La serie horror sarebbe dovuta tornare in produzione già diversi mesi fa ma la pandemia ha inevitabilmente sconvolto i piani facendo slittare il debutto all'autunno 2021. Riguardo al tema della stagione 10, però, piani degli autori non sembrano essere cambiati e anche l'immagine condivisa su Instagram da Murphy non suggerisce il contrario.

American Horror Story 10: Il poster della nuova stagione

Nella foto pubblicata da Ryan Murphy si vede il primo piano di una bocca aperta con denti affilati. C'è poi una penna per tatuaggi che sembra aver inciso sulla lingua la scritta "AHS10". Pur non rivelando esattamente quale sarà il tema della prossima stagione, si ricollega a un'altra immagine che mostra sempre dei denti affilatissimi, condivisa da Murphy lo scorso agosto. Questi indizi potrebbero far pensare a dei vampiri ma è bene tenere a mente anche la prima foto della stagione che mostrava un paio di mani che si aggrappavano alla terra ferma, su un dirupo, con l'oceano alle spalle. L'ipotesi più probabile, dunque, è che la stagione 10 si concentri sul mare e su creature marine quali sirene, mostri o squali. Negli ultimi mesi Murphy aveva mostrato alcune perplessità sul tema scelto. Il mancato inizio delle riprese, infatti, aveva reso più incerte le cose e lo stesso autore aveva dichiarato: "gran parte di quello che stavo per girare dipendeva da un momento molto specifico. Era una stagione che dipendeva dal clima". La nuova immagine, tuttavia, rassicura i fan: si procederà secondo i piani.

Il cast della decima stagione di American Horror Story

Nel cast della nuova stagione di American Horror Story ci saranno molti ritorni e qualche new entry. Torneranno i veterani Sarah Paulson e Evan Peters, che per dedicarsi ad altri progetti avevano scelto di non apparire nel ciclo precedente. Ci saranno altri volti iconici dello show come Kathy Bates e Lily Rabe, così come Finn Wittrock, Adina Porter e le più recenti Leslie Grossman, Billie Lourd e Angelica Ross, quest'ultima direttamente dall'altra serie di Murphy Pose. Sarà invece la prima volta in AHS per Macaulay Culkin, attore reso celebre dal ruolo di Kevin nel film degli anni '90 Mamma, ho perso l'aereo. Un indizio condiviso da Murphy qualche mese fa, inoltre, suggeriva il ritorno di una delle figure storiche del franchise: l'Uomo di Lattice, noto anche come Rubber Man, apparso in più occasioni nella serie.