American Horror Story 10: Il nuovo teaser trailer conferma il cast della seconda parte, Death Valley

Torneranno Sarah Paulson, Leslie Grossman, Lily Rabe e molti altri.

Poche ore prima del debutto negli Stati Uniti della stagione 10 di American Horror Story intitolata Double Feature, FX ha rilasciato un nuovo teaser trailer che di fatto ha ufficializzato il cast della seconda parte di stagione. Come sappiamo, infatti, Double Feature si compone di due parti denominate rispettivamente Red Tide e Death Valley. Si tratta di due mini stagioni a tutti gli effetti (la prima di 6 e la seconda di 4 episodi) che racconteranno due storie diverse, una vicino al mare a una vicino alla spiaggia. Finora eravamo a conoscenza solamente degli interpreti che hanno preso parte a Red Tide. Ecco invece quali attori vedremo (o rivedremo) in Death Valley.

American Horror Story 10: Il cast ufficiale della seconda parte di Double Feature

La clip diffusa da FX, che mescola alcune scene di Red Tide già anticipate dal primo teaser trailer di Double Feature con le nuove immagini di Death Valley, ci informa che nella seconda parte di stagione sono confermati Sarah Paulson, Neal McDonough, Kaia Gerber, Nico Greetham, Rachel Hilson, Lily Rabe, Rebecca Dayan, Angelica Ross, Leslie Grossman e Cody Fern. Di alcuni di loro già sapevamo, mentre sono una novità Nico Greentham e Cody Fern che i fan del franchise hanno visto recentemente in alcuni episodi dello spin-off American Horror Stories. New entry sono anche Rachel Hilson e Rebecca Dayan, attrici viste rispettivamente in This is Us e Halston.

American Horror Story 10: La trama e la storia di Red Tide

Se la prima parte di stagione - Red Tide - ha debuttato ieri negli Stati Uniti, FX non ha fatto sapere invece nulla per il momento sulla trama di Death Valley. Non è difficile immaginare, tuttavia, che gli alieni saranno centrali nel racconto, come si evince dalle numerose key art già diffuse e da altri teaser. I primi sei episodi, lo ricordiamo, si concentreranno invece su uno scrittore in difficoltà (Finn Wittrock), sua moglie incinta (Lily Rabe) e la loro figlia che si trasferiscono in una località balneare isolata per l'inverno, Provincetown in Massachusetts. "Una volta che si sono sistemati, i veri residenti della città iniziano a farsi conoscere", recita la logline.

In Italia American Horror Story: Double Feature è attesa in streaming con Star su Disney+ in autunno.