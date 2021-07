American Horror Stories: Svelati 16 nuovi attori nel cast tra cui Matt Bomer, Billie Lourd e Danny Trejo

News Serie TV

Lo spin-off di American Horror Story debutterà negli Stati Uniti il 15 luglio: ecco tutto quello che sappiamo.

A pochi giorni dal debutto in madre patria di American Horror Stories, l'atteso spin-off di American Horror Story che arriverà il 15 luglio su FX e anche in Italia prossimamente in streaming su Disney+, conosciamo i nomi di ben 16 attori che vedremo nella serie tv. Li ha svelati il creatore e showrunner Ryan Murphy avvisandoci, tra l'altro, che a questi se ne aggiungeranno molti altri. Ecco chi sono e tutto quello che sappiamo sulla nuova serie antologica.

La trama di American Horror Stories

American Horror Stories si presenta come una serie antologica che racconterà una storia dell'orrore diversa in ogni episodio. Non sappiamo molto sui singoli racconti che vedremo sullo schermo ma, a giudicare dai primi trailer di American Horror Stories diffusi, saranno parecchio inquietanti e sfideranno le paure più comuni della gente, cioè demoni, fantasmi, zombi assassini e molto altro. Per il momento andranno su FX i primi sette episodi (sui 16 prodotti), tutti della durata di un'ora. Come anticipato in precedenza, nuovi attori si uniranno a volti già noti del franchise.

American Horror Stories: Tutti i nomi nel cast

Le ultime aggiunte al cast svelate da Ryan Murphy sono Aaron Tveit nel ruolo di Adam, Gavin Creel in quello di Troy, Kaia Gerber nei panni di Ruby, Sierra McCormick come Scarlett, Ashley Martin Carter nel ruolo di Rowena, Paris Jackson in quello di Maya, Belissa Escobedo che sarà Shanti, Rhenzy Feliz che vedremo come Chad, Madison Bailey nel ruolo di Kelley, Kyle Red Silverstein come Quinn, Amy Grabow come Tipper Gore, Virginia Gardner nei panni di Bernadette e Danny Trejo nei panni di... Babbo Natale! Insieme ai nuovi arrivati ci saranno diversi veterani di American Horror Story tra cui John Carol Lynch come Larry Bitterman, Naomi Grossman come Rabid Ruth, Billie Lourd come Liv Whitley e Matt Bomer come Michael.

In precedenza Murphy aveva già anticipato i nomi di quelli che aveva definito "i fantastici quattro", sue vecchie conoscenze, cioè Dyllon Burnside, Nico Greetham, Charles Melton e Kevin McHale che ora sappiamo interpreteranno rispettivamente James, Zinn, Wyatt e Barry. Ecco il video annuncio completo dello sceneggiatore che avverte: "E questi non sono neanche la metà".