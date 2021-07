American Horror Stories: Il trailer ufficiale dello spin-off di American Horror Story

News Serie TV

La nuova serie antologica debutta negli Stati Uniti il 15 luglio: in Italia arriverà prossimamente in streaming su Disney+ nella sezione Star.

È assai probabile che, qualunque sia la vostra paura più grande, la troverete realizzata in American Horror Stories, l'atteso spin-off antologico di American Horror Story che arriverà negli Stati Uniti il 15 luglio su FX su Hulu e anche in Italia prossimamente in streaming su Disney+ nella sezione Star. Dopo varie anticipazioni che il creatore Ryan Murphy ha svelato poco alla volta, arriva finalmente il trailer ufficiale che - naturalmente - non poteva essere più spaventoso di così.

La trama di American Horror Stories

American Horror Stories è una serie antologica che racconterà una storia dell'orrore diversa in ogni episodio. Non sappiamo molto sui singoli racconti che vedremo sullo schermo ma, a giudicare dal trailer, troveremo decine di situazioni terrificanti: da chi spaventa le persone indossando una maschera da maiale a Danny Trejo negli improbabili panni di un malvagio Babbo Natale che brandisce una mazza da baseball.

Il corposo cast

Il trailer arriva all'indomani dell'annuncio di ben 16 nuovi attori nel cast tra cui diversi veterani del franchise di AHS come John Carroll Lynch nei panni di Larry Bitterman, Naomi Grossman nei panni di Rabid Ruth, Billie Lourd nei panni di Liv Whitley e Matt Bomer nei panni di Michael, mentre tra i nuovi arrivati ​​ci sono Aaron Tveit (BrainDead) nei panni di Adam, la figlia di Cindy Crawford Kaia Gerber come Ruby, Sierra McCormick (ANT Farm) nel ruolo di Scarlett e Paris Jackson (Star) in quello di Maya, solo per citarne alcuni.

Su FX di Hulu saranno disponibili i primi sette episodi di American Horror Stories mentre la decima stagione della serie originale, intitolata AHS: Double Feature, debutterà mercoledì 25 agosto su FX.