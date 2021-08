American Horror Stories a settembre in Italia su Disney+, poi American Horror Story 10

News Serie TV

Lo spin-off in streaming dall'8 settembre. Ad ottobre, invece, debutterà Double Feature.

Due altre grandi prime visioni stanno arrivando su Disney+, all'interno della sempre più ricca offerta della sezione Star. Il servizio di video in streaming ha annunciato che American Horror Stories, nuova creatura di Ryan Murphy e Brad Falchuk nata da una costola della serie di successo American Horror Story, sarà disponibile in Italia dall'8 settembre. Seguirà a ottobre Double Feature, decima stagione dell'altra antologia horror della coppia.

I dettagli e il cast di American Horror Stories

Ambientata nello stesso universo narrativo di American Horror Story, diversamente da quest'ultima, American Horror Stories racconta una storia dell'orrore diversa e autonoma in ciascuno dei 7 episodi prodotti, coinvolgendo ogni volta un diverso gruppo di attori, molti dei quali provenienti dagli altri show di Murphy e Falchuck, incluso AHS. L'aspetto più interessante è che alcune di queste storie tornano sui temi e sugli orrori della serie principale, inclusa una certa casa infestata e una certa figura rivestita in latice nero. Mentre vediamo sfilare Matt Bomer, John Carroll Lynch, Billie Lourd e Cody Fern, tutti attori già visti in American Horror Story, ai quali si aggiungono tra gli altri Aaron Tveit (Graceland), Kevin McHale (Glee), Dyllón Burnside (Pose) e Paris Jackson, la serie esplora le conseguenze disastrose della proiezione di un film proibito, la resa dei conti tra un gruppo di influencer dopo la pubblicazione di un video controverso e le sorti di una famiglia che decide di andare in campeggio ignara di ciò che si nasconde nel bosco, oltre ad altre storie.

American Horror Stories 10: I dettagli e il cast di Double Feature

Dopo averci portato in una casa infestata, un manicomio, tra una congrega di streghe, in un freak show itinerante, in un hotel con una storia oscura e sanguinosa e in un campeggio estivo mortale, in Double Feature American Horror Story esplora due diversi miti dell'horror: i mostri marini e gli alieni. La decima stagione, il cui cast include i veterani Sarah Paulson, Evan Peters, Lily Rabe, Finn Wittrock e Frances Conroy, ai quali si aggiungono tra gli altri Billie Lourd, Angelica Ross, Leslie Grossman e le new entries Macaulay Culkin e Neal McDonough, racconta due storie apparentemente connesse, "una vicino al mare e una vicino alla spiaggia”. L'idea si rifà al cosiddetto doppio spettacolo, cioè alla pratica diffusa nei cinema americani soprattutto negli anni '30 di proporre due film al prezzo di uno.