American Gods: La prima foto della stagione 3 e nuove aggiunte al cast

La serie fantasy tornerà in tv su Amazon Prime Video nel 2020.

In occasione dell'inizio a Toronto delle riprese, il servizio streaming Amazon Prime Video ha diffuso la prima foto ufficiale della stagione 3 di American Gods, la fortunata serie tv basata sul romanzo omonimo di Neil Gaiman. I nuovi episodi porteranno Shadow Moon e Mr. Wednesday nel nevoso e idilliaco paesino di Lakeside, in Wisconsin, dove si imbatteranno inevitabilmente in un nuovo universo di personaggi.

Nella guerra tra antichi e nuovi dei, l'ex detenuto Shadow Moon (Ricky Whittle) ha seguito per due stagioni il misterioso Mr. Wednesday (Ian McShane), rivelatosi poi l'antico dio norreno della guerra Odino, scoprendo infine che lui è suo padre. La terza stagione seguirà Shadow nei suoi tentativi di allontanarsi da questa realtà e affermarsi come uomo, rifugiandosi così a Lakeside, dove potrà scoprire un oscuro segreto ed esplorare le vie della sua essenza divina. Guidato in questo percorso spirituale dal dio dei suoi antenati neri, Orishas, Shadow dovrà decidere chi essere veramente - un dio in cerca di venerazione o un uomo al servizio della comunità.

In aggiunta a Blythe Danner e Marilyn Manson, di cui avevamo già parlato qui, questi nuovi episodi introdurranno Dominique Jackson (Pose) nei panni di Ms. World, un'incarnazione del famoso Mr. World; Eric Johnson (The Girlfriend Experience) di Chad Mulligan, il capo della polizia di Lakeside; Ashley Reyes di Cordelia, una sveglia e ribelle ex studentessa che aiuterà Mr. Wednesday con le "questioni tecnologiche"; e Herizen Guardiola (The Get Down) di Oshun, una dea dell'amore, della purezza e della fertilità che con Orishas avrà un ruolo tanto misterioso quanto vitale nel risveglio spirituale di Shadow.