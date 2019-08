American Crime Story: La stagione 3 ripercorrerà lo scandalo Lewinsky, con Sarah Paulson nel cast

News Serie TV

La serie antologica tornerà su FX a settembre del prossimo anno.

In occasione del TCA press tour estivo, FX ha sciolto finalmente le riserve sulla terza stagione della pluripremiata serie antologica American Crime Story. Dopo aver approfondito il caso O.J. Simpson e l'assassinio di Gianni Versace, nella prossima stagione la serie di Ryan Murphy si concentrerà sullo scandalo Bill Clinton-Monica Lewinsky, con quest'ultima ritratta dall'attrice in ascesa Beanie Feldstein (La rivincita delle sfigate). Sarah Paulson, che ha vinto un Emmy e un Golden Globe per il ruolo di Marcia Clark nel ciclo inaugurale, tornerà per interpretare Linda Tripp, l'amica della Lewinsky famosa per aver registrato le sue telefonate rivelatorie, mentre Annaleigh Ashford (Masters of Sex) sarà Paula Jones, la giornalista che accusò Clinton di molestie sessuali nel periodo in cui il Presidente era governatore dell'Arkansas.

Intitolata American Crime Story: Impeachment, la terza stagione entrerà in produzione quest'inverno e andrà in onda negli Stati Uniti dal 27 settembre del 2020. Sarah Burgess ne scriverà le sceneggiature, basandosi sul libro di successo di Jeffrey Toobin A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President. La stessa Lewinsky darà invece il suo contributo come produttrice esecutiva.

"Il franchise di FX American Crime Story è diventato una pietra miliare della cultura, fornendo un contesto più ampio alle storie che meritano una maggiore comprensione come il processo-saga a O.J. Simpson e la tragica follia criminale di Andrew Cunanan terminata con l'assassinio di Gianni Versace", ha dichiarato il presidente di FX John Landgraf. "Questo franchise riesamina alcune delle vicende più complicate e polarizzanti della storia recente in modo pertinente, appassionante e ricco di sfumature. American Crime Story: Impeachment esplorerà allo stesso modo le dimensioni trascurate delle donne che si sono ritrovate coinvolge nello scandalo e nella guerra politica che hanno gettato una lunga ombra sulla presidenza Clinton".