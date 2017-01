American Crime Story 3: Lady Gaga non sarà Donatella Versace

Ryan Murphy mette una pietra sopra le voci di un coinvolgimento di Lady Gaga nei panni della stilista italiana Donatella Versace nella terza stagione del crime drama antologico American Crime Story. "No" ha risposto ai giornalisti della Television Critics Association che, approfittando dell'incontro al press tour invernale, hanno chiesto conferme in merito al rumor che da settimane imperversa nella rete.

"È un'amica, ma sarà molto impegnata quest'anno - si sta preparando per il Super Bowl, sarà nel film È nata una stella e poi mi sembra andrà in tour", ha spiegato il produttore esecutivo. "Quando arriverà il momento di girare Versace, che è un impegno di cinque mesi, una stagione davvero imponente, andremo in giro per il mondo. Quindi non credo che, visti i suoi impegni, sarei mai riuscito a farlo accadere. Ma mi piacerebbe lavorare con lei su qualcosa in futuro".

Gaga, star nella quinta stagione dell'altra serie antologica di Murphy American Horror Story, vista brevemente anche nella sesta, sarebbe stata certamente una scelta coerente per il ruolo di Donatella Versace, e non solo per una questione di evidenti somiglianze. E poiché le brutte notizie non arrivano mai da sole, al TCA press tour FX ha annunciato che Katrina, la stagione che precederà Versace/Cunanan, si farà attendere fino al 2018. Nonostante il successo straordinario de Il caso O.J. Simpson (in onda dal 16 gennaio su Rai4 ogni lunedì alle ore 21:05) imponesse tempistiche più stringenti, ragioni creative, così come l'ambizione e maggiori difficoltà nel processo di documentazione, hanno allungato i tempi. "Inoltre, quando ti trovi a girare a New Orleans, devi preoccuparti degli uragani. Puoi girare lì solo in certi periodi dell'anno", ha aggiunto il presidente del network John Landgraf.

American Crime Story: Katrina ripercorrerà i fatti del 23 agosto 2005, quando uno tra i cinque uragani più gravi della storia americana si abbatté sulla Louisiana, esaminando le drammatiche conseguenze che la città di New Orleans si trovò ad affrontare nei giorni successivi. American Crime Story: Versace/Cunanan, che a questo punto FX prevede di proporre solo sei mesi dopo la seconda stagione, si concentrerà sull'assassinio sui gradini della sua villa a Miami Beach del leggendario stilista italiano Gianni Versace nell'estate del 1997, che si ritiene sia stato commesso dal serial killer Andrew Cunanan, un tossicodipendente dedito alla prostituzione omosessuale, il quale non poté essere interrogato né a suo carico fu istituito un processo perché trovato senza vita alcuni giorni dopo.