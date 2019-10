Amazon Prime Video, le Serie TV in streaming a ottobre 2019: Modern Love, Doom Patrol e la stagione 2 di The Purge

News Serie TV

Tra le novità in arrivo anche i nuovi episodi di Golia.

L'amore ai giorni nostri Amazon Prime Video lo racconta con una parata di celebrità in Modern Love, una delle novità più attese tra quelle che il servizio di video in streaming ha in serbo per gli appassionati di serie tv a ottobre. Un'antologia di 8 episodi con Anne Hathaway, Tina Fey, Dev Patel, John Slattery e molti altri, la commedia di John Carney (Tutto può cambiare) esplora l'amore nelle sue molte forme, da quello romantico a quello platonico, da quello carnale a quello per se stessi. Non possono mancare poi i supereroi, diversi dai soliti come nella fortunata The Boys. Dopo aver subito un incidente traumatico di cui portano segni visibili, un manipolo di strani individui che faticano a sentirsi eroi, diciamo pure scherzi della natura con poteri sovrumani, unisce le forze per una missione difficile da rifiutare, in un mondo che non vuole avere nulla a che fare con loro. È Doom Patrol e coinvolge tra gli altri star dello schermo quali Brendan Fraser, Matt Bomer e Timothy Dalton. Non è un mondo facile in cui vivere neppure quello ritratto in The Purge, la serie post-apocalittica basata sul fenomeno cinematografico La notte del giudizio, che prosegue con la seconda stagione in contemporanea con gli Stati Uniti. La storia cambia. Questa volta seguiamo quattro personaggi nei mesi dopo la prima notte del giudizio, perché "sopravvivere al massacro è solo l'inizio". Ecco qui di seguito il calendario di tutte le serie tv in arrivo nelle prossime settimane:

PRIME VISIONE

4/10 - Golia, Stagione 3

7/10 - Doom Patrol, Stagione 1

18/10 - Modern Love, Stagione 1

18/10 - The Purge, Stagione 2 (Episodio settimanale)

ALTRE SERIE

2/10 - Criminal Minds, Stagioni 1-12

7/10 - Grey's Anatomy, Stagione 14

#/10 - Scrubs, Stagioni 1-9

#/10 - South Park, Stagioni 1-19

PROSEGUONO

- The Terror, Stagione 2 (ogni venerdì)