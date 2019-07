Amazon cancella 5 serie tv, incluse The Romanoffs e Too Old to Die Young

News Serie TV

Il drama antologico di Matthew Weiner non ha conquisto il pubblico e neppure la critica.

Prime Video, il servizio di video in streaming di Amazon, ha dato un colpo di spugna alla sua offerta di serie originali, cancellandone ben cinque nel giro di poche ore. Lo stop più eclatante è quello di The Romanoffs, la costosissima serie antologica creata dal pluripremiato ideatore di Mad Men Matthew Weiner, della quale era stato prodotto un solo ciclo di 8 episodi. Nonostante il clamore che aveva accompagnato la produzione, questa non aveva ricevuto grandi lodi dalla critica (inclusa nessuna nomination all'Emmy), contrariamente alla precedente opera di Weiner, né l'accoglienza del pubblico deve essere stata particolarmente calorosa.

Al TCA press tour estivo, Amazon ha annunciato anche la cancellazione del poliziesco con Miles Teller Too Old to Die Young, che aveva esordito solo un mese fa; della comedy sugli alti e bassi della vita matrimoniale Forever, i cui protagonisti erano Fred Armisen e Maya Rudolph; dello spy dramedy in streaming da due stagioni Patriot, nel quale Michael Dorman ha interpretato un agente dell'Intelligence alle prese con una pericolosa missione sotto copertura non ufficiale; e dell'horror antologico Lore, per due stagioni basato sugli episodi dell'omonimo podcast di grande successo condotto da Aaron Mahnke.