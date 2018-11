Alla ricerca del rapporto molto fisico della Ferrante con i suoi lettori: presentata la serie L'amica geniale

Anni dopo l’esplosione in libreria, poi a Venezia e per un paio di giorni nelle sale, la Ferrante Fever sta per esplodere anche in televisione. Nella cornice istituzionale della RAI, accogliente come un pouf fantozziano, con i vertici dell’azienda di stato schierati, è stata presentata la messa in onda de L’amica geniale. Finalmente, sarebbe il caso di dire, l’attesa serie in otto episodi tratta dal romanzo della misteriosa Elena Ferrante andrà in onda dal 27 novembre alle 21.25 per quattro martedì, su RAI 1 e poi su RAI play, TIMvision e in 4K su Tivù Sat. È la prima volta che l’azienda televisiva pubblica lega il suo marchio a quello prestigioso di HBO, come ha tenuto a precisare la direttrice di RAI Fiction Titti Andreatta, dove i primi due episodi hanno ottenuto ottimi ascolti, negli Stati Uniti come negli altri territori in cui la rete regina delle serie è presente nel mondo. Oltre a questi sono ben 56 paesi ad avere acquisito i diritti, non pochi l'hanno già iniziato a mandare in onda.



L'amica geniale: Trailer Ufficiale della Serie TV - HD

La storia di un amicizia lunga una vita fra due donne, Lila e Elena, a partire dagli anni ’50, è diventata una vera saga di culto in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti, tanto da convincere HBO a partecipare per la prima volta a una produzione in lingua straniera. Una coproduzione Fandango e Wildside, in collaborazione con RAI Fiction, TimVision e HBO.

Un progetto che nasce cinque anni fa, come ha specificato alla stampa Domenico Procacci di Fandango. “Era il 2013 e ho letto dopo alcune ritrosie i romanzi, che mi hanno subito folgorato, tanto da opzionarli tutti e quattro, anche se all’epoca ne erano usciti solo due. Non era ancora scoppiata la Ferrante fever quando abbiamo iniziato un’ottima collaborazione con l’editore e/o, mentre la scrittrice ha subito fatto capire di voler essere parte attiva e condividere scelte importanti come gli sceneggiatori e poi il regista.”

A quel punto è stata coinvolta Wildside, con cui Fandango ha collaborato riuscendo a creare una produzione più ambiziosa, “come si dovrebbe fare più spesso”, ha chiosato Procacci. Presto è arrivato poi il coinvolgimento di HBO, già partner di Wildside in The Young Pope di Sorrentino, come ha sottolineato un altro dei produttore, Lorenzo Mieli di Wildside. “Avevano intenzione di produrre serie non americane, un’anomalia impensabile anche solo pochi anni fa, per cui bisogna sicuramente ringraziare il fenomeno Ferrante all’estero. Un racconto dell’Italia interessante per il mondo, ma anche una novità, visto il punto di vista artistico femminile.

“Un punto di arrivo per RAI Fiction”, come ha detto Andreatta. “La ricerca di un racconto maggiormente innovativo grazie al talento e alla qualità che hanno permesso di portare questa storia nel mondo. Un’opera di internazionalizzazione su cui RAI sta puntando molto, perfettamente in linea con il servizio pubblico vista l’emanicipazione femminile attraverso l’educazione che viene raccontata dalla Ferrante”. Un tentativo che sembra riuscito, a giudicare dai primi tre episodi che abbiamo avuto modo di vedere, per diminuire finalmente l’enorme gap fra la serialità delle tv termatiche e quella della RAI, e “portare il pubblico generalista in un territorio più alto e di linguaggio nuovo”.

Un’opera collettiva, che ha coinvolto grandi professionalità del nostro cinema, da Francesco Piccolo alla sceneggiatura a Francesca Calvelli al montaggio a Fabio Cianchetti alla fotografia. Il regista Saverio Costanzo ha tenuto a ringraziarli tutti, anche “le mamme delle ragazze protagoniste, importanti tanto quanto loro. Avevo già letto i romanzi da lettore, seguivo la Ferrante dai primi lavori e nel 2007 avevo cercato di adattare La figlia oscura, occasione nella quale era stata molto gentile con me. All’inizio avevo un po’ di paura a riaffacciarmi in un adattamento così caro a molti lettori, dopo aver diretto La solitudine dei numeri primi. Poi questa paura l’ho vinta e ha prevalso il privilegio. Lavorare con la Ferrante è stato come collaborare con qualcuno a Shanghai con cui ti scrivi solo via mail. È stata sempre aperta al cambiamento, tanto che ho il sospetto che volesse un adattamento anche più infedele, da persone intelligente qual è e non possessiva rispetto alla sua storia. Non è automatico che uno scrittore sappia scrivere per il cinema, qualità che le appartiene; dice di andare spesso in sala. È stato un carteggio molto ottocentesco, in cui siamo dati sempre del lei”.

Sulla sfida di dirigere, da uomo, una vicenda molto femminile, Costanzo non ha dubbi: “Sostengo che in campo artistico non esistano maschile o femminile. Amo Virginia Woolf tanto quanto Dostoevskij, per me è diffide pensarla in termini di genere. Se mi chiedete se sarei stato in grado di scrivere L’amica geniale, allora vi dico di no, ma come lettore sono in grandi di riflettere con sensibilità, sono in grado di capirla. Ho letto il romanzo come un bambino sulle montagne russe, con la paura di scoprire cosa sarebbe accaduto voltando pagina. Ogni narratore, quindi anche noi registi, sogna il rapporto molto fisico che la Ferrante è riuscita a instaurare con i suoi lettori. Sono stato educato da donne, per cui mi trovo più a mio agio con eroine che con eroi. Mi spiace, sono maschio e lo sono profondamente, però la cosa non impedisce di emozionarmi con la stessa libertà di una donna."

Elisa Del Genio e Margherita Mazzucco, nei panni di Elena da bambina e adolescente, così come Ludovica Nasti e Gaia Girace, cioè Lila: sono i nomi delle bravissime ragazze che hanno dato corpo e vitalità alle due amiche della Ferrante. Erano contente ed emozionate, e fra qualche giorno saranno conosciuti da milioni di italiani.

I primi due episodi de L’amica geniale andranno in onda ogni martedì dal 27 novembre, alle 21.25 su Rai Uno, poi su TIMvision, Rai play e su Tivù Sat anche in 4K.

La nostra recensione in anteprima dei primi due episodi della serie TV L'amica geniale