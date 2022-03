Alexandra Daddario protagonista della serie tv basata su Le Streghe Mayfair di Anne Rice

News Serie TV

La nuova serie, in arrivo entro fine anno, si aggiunge all'adattamento di Intervista col vampiro.

C'è una nuova serie tv nel futuro di Alexandra Daddario. Secondo Variety, l'attrice di The White Lotus, Why Women Kill e The Girlfriend Experience ha firmato con la rete via cavo americana AMC per il ruolo di protagonista in Mayfair Witches, drama soprannaturale basato su Le Streghe Mayfair della recentemente scomparsa Anne Rice.

La trama di Mayfair Witches

Per AMC secondo adattamento delle opere della Rise dopo la serie già in produzione basata sul fortunato ciclo Cronache dei vampiri, Mayfair Witches, della quale la rete ha ordinato una prima stagione di 8 episodi per la seconda metà di quest'anno, segue Rowan (Daddario), un giovane e intuitivo neurochirurgo che scopre di essere l'improbabile erede di una famiglia di streghe. Mentre è alle prese con i suoi nuovi poteri, Rowan deve fare i conti con una presenza sinistra che ha perseguitato la sua famiglia per generazioni.

"Alexandra è un talento unico che ha illuminato lo schermo in tutto quello cui ha partecipato e non potremmo essere più felici di averla a bordo come guida del cast di una serie che sarà il fulcro dell'universo di Anni Rice in espansione ad AMC e AMC+", ha dichiarato il presidente dell'entertainment di AMC Networks Dan McDermott in un comunicato. "Abbiamo trovato la nostra Rowan e non vediamo l'ora che incontri il pubblico entro la fine dell'anno in una serie concepita e guidata brillantemente da Esta [Spalding], Michelle [Ashford] e Mark [Johnson]".