Alexander Koch nella stagione 5 di Lucifer: Sarà l'interesse amoroso di...

I primi otto episodi attesi in streaming su Netflix per il 21 agosto.

Anche nelle situazioni più avverse, e il dolore di una perdita lo è senz'altro, l'amore trova sempre un modo per rifiorire. A un mese dall'arrivo su Netflix dei primi episodi dell'attesissima quinta stagione di Lucifer, Entertainment Weekly annuncia che l'attore di Under the Dome Alexander Koch apparirà in essi come Pete Daily, il nuovo interesse amoroso della Ella Lopez di Aimee Garcia.

Lucifer 5: Conosciamo meglio Pete Daily

Descritto come un nerd interessante e amichevole, Pete è un giornalista di Los Angeles al lavoro su un pezzo che interessa uno dei casi di Lucifer (Tom Ellis) e Chloe (Lauren German). Questo la porta a incrociare la frizzante scienziata forense interpretata dalla Garcia, un personaggio solitamente ottimista alle prese con una forte crisi personale dopo la morte di Charlotte Richards, con la quale - a giudicare dalle foto del dietro le quinte condivise dal sito della rivista - le cose si faranno velocemente curiose.

All'inizio della stagione 5 arrivano "solo brutte notizie dal dipartimento dell'amore per Ella, il che non mi dispiace perché non può essere perfetta", ha anticipato Garcia. "Poi, finalmente, finalmente, finalmente, si vede con questo bravo ragazzo. E lei lo lascia entrare. Il loro è un rapporto molto più che intimo, perché non è solo fisico. Vanno alle convention di Star Trek, cenano con vino e candele e si parlano in Klingon. È come trovarsi in Paradiso. Lui è la versione al maschile di Ella. Ed è altrettanto geniale".