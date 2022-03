Álex Pina, dal creatore de La casa di carta una nuova serie Netflix ispirata dalla pandemia

News Serie TV

Lo sceneggiatore spagnolo ha firmato un nuovo accordo con il colosso dello streaming: la sua ultima creazione è ambientata un lussuoso bunker sotterraneo progettato per sopravvivere a un'emergenza pandemica.

Il sodalizio tra l'ideatore de La casa di carta Álex Pina e Netflix è più forte che mai. Lo sceneggiatore e produttore spagnolo ha firmato un nuovo accordo di esclusiva che estenderà la sua collaborazione con lo streamer e gli permetterà di creare nuove serie per la piattaforma dopo l'innegabile successo de La casa di carta. Il primo nuovo progetto, di cui ci dà notizia The Hollywoodd Reporter, è una sorta di survival drama ispirato proprio dall'emergenza pandemica con cui negli ultimi due anni si è dovuto confrontare l'intero pianeta.

Una serie ispirata dalla pandemia: Il nuovo progetto di Álex Pina

La serie, che ha ottenuto già il via libera di Netflix, è ancora senza titolo. Sappiamo però che è ambientata in un lussuoso bunker sotterraneo, dove l'1% del paese si ritira per sfuggire a una catastrofe che sta avvenendo in superficie. Pina ha raccontato che l'ispirazione per questo soggetto gli è venuta da un articolo di un giornale spagnolo pubblicato il 9 ottobre 2021 che parlava del fenomeno, in costante crescita, per cui gli spagnoli più ricchi starebbero acquistando bunker come reazione alla pandemia di coronavirus.

"Alcuni dei nuovi rifugi in costruzione erano vere e proprie case di lusso nel sottosuolo", ha spiegato Pina. “Fino a 15 piani sotto terra, con servizi esclusivi, come cinema, piscina, spa, palestra e giardini comuni, con acqua e cibo per sopravvivere più di cinque anni. Una comunità sotterranea per 75 persone. E poi abbiamo pensato a come sarebbe stata la vita lì. Relazioni sociali, familiari e sentimentali, in un rifugio sotterraneo in cui solo pochi privilegiati erano fuggiti frettolosamente e in modo esclusivo", ha aggiunto.

Il sodalizio tra il creatore de La casa di carta e Netflix

Per Netflix, lo ricordiamo, Pina sta lavorando anche allo spin-off prequel de La casa di carta dedicato a Berlino, il ladro interpretato da Pedro Alonso e uno dei personaggi più amati della serie originale. La serie è attesa in streaming nel 2023. Non c'è dubbio che lo sceneggiatore spagnolo sia uno dei più prolifici autori non americani con cui il servizio di video in streaming sta collaborando in questi anni: oltre a La casa di carta, con la sua casa di produzione Vancouver Media Pina ha prodotto per la piattaforma anche la serie d'azione Sky Rojo e il thriller britannico-spagnolo White Lines.

"Pina è un narratore innovativo e creativo che ha ispirato fan e aspiranti creatori in tutto il mondo", ha affermato Diego Avalos, vice presidente dei contenuti di Netflix per Spagna e Portogallo. "Dopo la grande avventura che è stata La casa di carta, siamo molto entusiasti di ospitare ancora lui, Vancouver Media e tutte le storie che verranno".

Foto: Per gentile concessione di Netflix