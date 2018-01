Alcuni personaggi di Young Sheldon potrebbero apparire in The Big Bang Theory

Benché il loro sia un crossover perpetuo, con l'una intenta a raccontare l'infanzia del protagonista dell'altra, le contaminazioni potrebbero intensificarsi, e questa volta procedere in senso inverso, nei prossimi episodi delle comedy più seguite della tv americana. Più precisamente, il co-ideatore Chuck Lorre ha rivelato al TCA press tour invernale che alcuni personaggi dello spin-off Young Sheldon potrebbero apparire nella loro versione adulta in The Big Bang Theory.

"Ci sono delle giovani persone nella vita del giovane Sheldon che un giorno potremmo incontrare da adulte", ha detto Lorre. "Siamo tutti innamorati del giovane Billy Sparks [interpretato da Wyatt McClure]. Vederlo raggiungere Pasadena sarebbe elettrizzante se lo facessimo bene". In aggiunta a Billy, i produttori stanno valutando la possibilità di introdurre in The Big Bang Theory anche la versione adulta di Georgie, il fratello maggiore di Sheldon interpretato da Montana Jordan. A tal proposito, Lorre ha detto di sognare Matthew McConaughey nella parte.

Respinta tuttavia ogni possibilità di un crossover su larga scala tra le due comedy, "Non penso che siamo così organizzati" ha spiegato Lorre, così come la possibilità di vedere alcuni degli altri personaggi di The Big Bang Theory in Young Sheldon, perché "bisogna ricordarsi che questa serie si svolge 30 anni prima", senza contare che "quello in cui viviamo, Houston, è un mondo molto piccolo. È improbabile che uno scienziato premio Nobel venga qui".

Mentre The Big Bang Theory si sta rivelando anche quest'anno la comedy più vista della tv americana, e Young Sheldon la nuova comedy più seguita, e questo spiega perché CBS abbia deciso di tutta fretta di rinnovarle anticipatamente per un'altra stagione, in Italia il loro debutto è fissato rispettivamente per il 24 e 31 gennaio sul servizio di video in streaming Infinity.