Aidan Turner è Leonardo Da Vinci nella prima clip della Serie TV

In onda sulla Rai il prossimo anno, la serie evento porta la firma di Frank Spotnitz, il co-ideatore de I Medici.

Nel giorno dell'anniversario della nascita di Leonardo Da Vinci, Rai svela con una clip il volto del genio italiano interpretato dalla star di Poldark Aidan Turner in Leonardo, nuova serie evento attesa in tv per il 2021. Prima giovane apprendista, poi alle prese con una delle sue opere più famose, l'Ultima cena, il teaser - tratto dal girato dei registi Dan Percival (L'uomo nell’alto castello) e Alexis Sweet e accompagnato dalla musica di John Paesano - introduce al mistero di uno dei personaggi più affascinanti ed enigmatici della storia, un uomo il cui genio e lavoro sono conosciuti in tutto il mondo a dispetto del suo vero carattere, ancora oggi un affascinante segreto.





La trama di Leonardo

Creata dallo sceneggiatore di Sherlock e Doctor Who Steve Thompson insieme con il nominato all'Emmy Frank Spotnitz, che per Rai ha già portato in tv la serie di successo I Medici, Leonardo ripercorre in 8 episodi la vita di un outsider che usa il suo lavoro come modo per nascondere il proprio vero io. Figlio illegittimo di un notaio nella cittadina rurale di Vinci, in Toscana, Leonardo vive un'infanzia solitaria, guidata però da un profondo bisogno di ricerca e scoperta. Con instancabile curiosità, lo vediamo spaziare tra arte, scienza e tecnologia, infondendo in ogni disciplina una profonda e coraggiosa umanità, liberandole dalle convenzioni del tempo, guidato da un intenso desiderio di svelare i segreti del mondo che lo circonda. Attraverso una storia inedita e originale, fatta di mistero e passione, la serie scava a fondo in una personalità complessa, rivelandone la straordinaria modernità e la profondissima umanità.

Nel cast, insieme a Turner, troviamo Giancarlo Giannini (Catch-22) nel ruolo del maestro di Leonardo, Andrea del Verrocchio; Matilda De Angelis (Tutto può succedere) di Caterina da Cremona, la misteriosa musa e amica più cara del protagonista; e Freddie Highmore (The Good Doctor, Bates Motel) di Stefano Giraldi, giovane investigatore del Podestà incaricato di risolvere il mistero al centro della storia.

Le dichiarazioni

"È una sfida e un onore portare in scena la vita di uno dei personaggi più affascinanti mai vissuti", ha dichiarato Spotnitz in un comunicato. "Leonardo sorprende costantemente e, a dispetto della sua fama, rimane un mistero anche oltre 500 anni dopo la sua morte. Abbiamo svelato piccoli dettagli talvolta poco notati della sua vita e li abbiamo uniti in un puzzle che punta a rivelare l'umanità dietro al genio". Eleonora Andreatta, a capo di Rai Fiction, ha aggiunto: "Riempie d'orgoglio il fatto che tante energie e talenti di tanti paesi si siano messi insieme per creare un'opera in cui raccontare della vita, del mistero e del genio di Leonardo da Vinci, riuniti nel suo nome con la loro eccellenza artistica e produttiva. Leonardo ci offre un esemplare modello di umanità che è anche un invito alla fiducia nelle capacità degli uomini di affrontare i problemi della vita con la versatilità di chi ha saputo tenere insieme in una sintesi prodigiosa la scienza e la poesia, la tecnologia e l'arte. Per questo, siamo felici di restituire al pubblico il senso di un'esperienza sofferta e affascinante che dal Rinascimento e col suo mirabile equilibrio ci aiuta a guardare il futuro".

Per lo studio di produzione Lux Vide ha parlato infine l'AD Luca Bernabei: "Con il racconto di Leonardo arriva ai nostri giorni con tutta la sua forza un'esortazione a credere nel genere umano, nella sue straordinarie capacità e nella possibilità di guardare al futuro oltre gli orizzonti che oggi appaiono come ostacoli insormontabili, come farebbe un genio modernissimo come Leonardo Da Vinci. Dall'Italia al mondo un messaggio di speranza e un modello di rinascita che sentiamo, in questo momento, ancora di più attuale".