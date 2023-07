Ahsoka: Il trailer ufficiale italiano della nuova serie tv ambientata nella galassia di Star Wars

News Serie TV

Appuntamento su Disney+ con i primi due episodi mercoledì 23 agosto.

Su Disney+ è tempo di tornare nella galassia lontana lontana di Star Wars. In streaming dal 23 agosto, ogni mercoledì con un nuovo episodio (due la prima settimana), Ahsoka è la nuova serie live-action di Jon Favreau e Dave Filoni, spin-off della popolare The Mandalorian, con Rosario Dawson di nuovo nei panni dell'ex cavaliere Jedi da lei interpretato proprio in quest'ultima, visto per la prima volta nella serie animata Star Wars: The Clone Wars. In attesa di poter mettere gli occhi sugli 8 episodi prodotti, Disney+ e Lucasfilm ne hanno diffuso il trailer ufficiale italiano.

Ahsoka: La trama e i personaggi della serie tv

Scritta interamente e anche diretta da Filoni, candidato a tre Emmy per il suo lavoro in The Mandalorian e per Disney+ anche dietro le quinte del primo spin-off The Book of Boba Fett, Ahsoka è ambientata cinque anni dopo le vicende del film Star Wars: Il ritorno dello Jedi, quindi dopo la caduta dell'Impero. Ex apprendista di Anakin Skywalker ed ex cavaliere Jedi, Ahsoka Tano indaga su una minaccia che incombe su una galassia vulnerabile.

Il trailer mostra la protagonista interagire Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo, The Society), un personaggio già visto nella serie animata Star Wars: Rebels, e presenta il villain assetato di potere Baylan Skolland, interpretato dal recentemente scomparso Ray Stevenson. Con loro anche Mary Elizabeth Winstead (Fargo) nei panni di Hera Syndulla, membro della ribellione Twi'lek; Eman Esfandi (The Inspection) di Ezra Bridger, visto in Rebels come un giovane orfano sensibile alla Forza che si unisce ai Ribelli; Lars Mikkelsen (The Witcher) del grand'ammiraglio Thrawn; Genevieve O'Reilly (Rogue One, Andor) del Cancelliere della Nuova Repubblica Mon Mothma; Ivanna Sakhno della cattiva Shin Hati, apprendista di Baylan; Diana Lee Inosanto (The Mandalorian) di Morgan Elsbeth, leale a Thrawn; e David Tennant (The Clone Wars) della voce del droide Huyang.