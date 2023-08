Ahsoka è ispirata da Gandalf, rivela la protagonista Rosario Dawson

News Serie TV

La nuova serie tv di Star Wars debutterà su Disney+ il 23 agosto.

C'è grande fermento, tra i fan di Star Wars, per l'imminente debutto su Disney+ della nuova serie Ahsoka, secondo spin-off di The Mandalorian incentrato sul personaggio molto amato di Ahsoka Tano, creato nel 2008 da George Lucas e Dave Filoni per la serie animata Star Wars: The Clone Wars e interpretato nella versione live-action da Rosario Dawson. I primi due episodi saranno disponibili in streaming dal 23 agosto. Nel frattempo, l'attrice ha rivelato in un'intervista con Entertainment Weekly condotta prima dello sciopero della SAG-AFTRA che l'ex cavaliere Jedi e apprendista di Anakin Skywalker ha molto in comune con un altro iconico personaggio fantasy, Gandalf de Il Signore degli Anelli.

Ahsoka Tano come Gandalf

Ambientata dopo gli eventi del film Il ritorno dello Jedi e del finale della serie animata Star Wars Rebels, Ahsoka vede l'omonimo personaggio indagare su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. In principio sola, Ahsoka vaga per la galassia alla ricerca del cattivo Baylan Skoll (Ray Stevenson), un ex Jedi sopravvissuto all'Ordine 66 fuggendo nelle Regioni Ignote. Lungo la strada, però, si riunirà con diversi alleati, inclusi il generale ribelle Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) e la guerriera mandaloriana Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo).

Rosario Dawson ha raccontato a EW che lei e il co-ideatore della serie Dave Filoni erano particolarmente interessati a come Ahsoka sia cresciuta da giovane Padawan a leader affermata, pur avendo ancora molto da imparare. Ed è così che i due si sono ritrovati a tracciare parallelismi tra lei e il personaggio creato da J.R.R. Tolkien.

"Nell'animazione, l'abbiamo vista vestita di bianco, ma quello che mi è piaciuto è l'idea che ci fosse anche un altro livello in lei", ha spiegato Dawson. "Dave e io abbiamo parlato molto di Gandalf il Grigio e Gandalf il Bianco - di quella transizione e di come sia una persona molto capace ed eccellente e ammirata come leader, ma con ancora livelli di sviluppo da percorrere". In effetti, ha aggiunto, quella spinta costante alla crescita personale è parte del motivo per cui si è connessa con Ahsoka. "Quella spinta, quel desiderio, quella sfida per di più non solo vanno bene ma sono davvero notevoli e importanti. Questo è uno dei motivi per cui sono stata attratta da lei nel corso degli anni; il fatto che, pur nell'eccellenza, continui a spingersi oltre".