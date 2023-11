Agatha: Darkhold Diaries, un primo sguardo allo spin-off di WandaVision in uno video del dietro le quinte

News Serie TV

L'attesa nuova serie Marvel sarà disponibile in streaming su Disney+ nel 2024.

Per la prima volta dal finale di WandaVision due anni fa, Kathryn Hahn si mostra nuovamente nei panni della strega Agatha Harkness sul set della nuova serie spin-off Agatha: Darkhold Diaries, in un video del dietro le quinte che fa parte dei contenuti speciali del cofanetto Blu-Ray della serie Marvel dedicata a Wanda Maximoff/Scarlet e Visione. La breve anteprima è accompagnata dai commenti della stessa Hahn e della sceneggiatrice e produttrice esecutiva Jac Schaeffer.

A proposito di Agatha: Darkhold Diaries

Attesa in streaming su Disney+ per il prossimo anno, Agatha: Darkhold Diaries (conosciuta precedentemente con i titoli Agatha: Coven of Chaos e Agatha: Coven of Chaos) vede la strega Agatha Harkness liberarsi finalmente da un incantesimo in cui era rimasta intrappolata. Ansiosa di tornare alle sue letali vecchie abitudini, Agatha scopre però di essere impotente. L'unica via d'uscita per lei è intraprendere una pericolosa ricerca per recuperare i suoi poteri, con l'aiuto di uno o due improbabili compagni.

"Ricordo che Kevin [Feige] mi disse: 'Dovremmo seriamente pensare a uno show su Agatha'. E io dissi qualcosa come 'Dove posso firmare per il lavoro?'", racconta Schaeffer nella clip. "Il personaggio è così profondo, sincero e pericoloso", aggiunge la co-produttrice esecutiva Mary Livanos. "Continuare la storia di Agatha e conoscerla meglio è stato da subito un imperativo per noi creativi. Non potrebbe esserci nulla di più squisito per Agatha Harkness che essere in uno spin-off". Dal canto suo, Hahn dice di essere "emozionata ed entusiasta" di far parte della serie, aggiungendo che "interpretare una strega nell'MCU è fantastico".