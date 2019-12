Adrian Grenier su Netflix con il thriller Clickbait

News Serie TV

Al cast della serie tv si è unita anche Zoe Kazan.

Adrian Grenier torna in tv con un ruolo da protagonista otto anni dopo la conclusione di Entourage. L'attore reciterà in Clickbait, thriller del quale lo scorso agosto Netflix ha ordinato una prima stagione di 8 episodi. Al cast si sono uniti anche Zoe Kazan (The Deuce), Betty Gabriel (Counterpart) e Phoenix Raei.

Creata da Tony Ayres (The Slap) e Christian White, Clickbait esplora i modi in cui gli impulsi più pericolosi e incontrollati delle persone sono alimentati nell'era dei social network, rivelando le fratture sempre più ampie tra mondo reale e virtuale. Grenier interpreterà Nick Brewer, un uomo di Oakland, in California, la cui vita apparentemente perfetta - ha una moglie amorevole, due splendidi figli e una casa bellissima - deraglia quando resta coinvolto in un caso di persona scomparsa che scatena i media.

Kazan lo affiancherà nei panni di Pia Brewer, una giovane donna alla disperata ricerca di risposte sul fratello scomparso. Gabriel sarà Sophie Brewer, una donna che lotta per tenere unita la sua famiglia mentre tutti loro diventano l'argomento di cui l'intera nazione sta parlando. Raei interpreterà invece il detective Roshir Amin, al centro di una tempesta mediatica mentre indaga sul caso.