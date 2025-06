Adolescence è ufficialmente la seconda serie in lingua inglese più popolare di sempre su Netflix

News Serie TV

La miniserie britannica Adolescence consolida il suo successo conquistando il secondo posto nella Top 10 globale delle serie in lingua inglese più viste di sempre su Netflix.

È ufficiale: Adolescence è ora la seconda serie in lingua inglese più vista di tutti i tempi su Netflix, subito dopo Mercoledì. Con 141,2 milioni di visualizzazioni accumulate dal suo debutto il 13 marzo, la miniserie britannica ha superato Stranger Things 4, consolidando un successo clamoroso e arrivato in modo inatteso. Restano ancora circa dieci giorni prima della chiusura della sua finestra di lancio di 91 giorni, il che significa che Adolescence potrebbe guadagnare ancora qualche milione di visualizzazioni prima che il dato finale venga ufficialmente registrato nella classifica delle serie più popolari di Netflix.

Il successo di Adolescence

Il traguardo è ancora più straordinario se si considera che Adolescence è composta da soli quattro episodi, non presentava grandissimi nomi nel cast al momento dell'uscita e affronta tematiche sociali delicate. Al centro della storia c’è Jamie Miller (Owen Cooper), un ragazzo di 13 anni arrestato per aver accoltellato una compagna di scuola, dopo essere stato progressivamente influenzato dall'universo tossico della "manosfera" online. Il successo della serie è dovuto soprattutto al passaparola, alimentato da ottime recensioni da parte della critica e vivaci discussioni sui social. Il suo approccio crudo e realistico a temi come bullismo, misoginia, cultura incel e pericoli del web si è dimostrato vincente, innescando anche dibattiti sul tema. Tanto che il governo britannico ha deciso di distribuire gratuitamente la serie in tutte le scuole secondarie del Regno Unito, per sensibilizzare su certi argomenti.

Arriverà una seconda stagione?

Nonostante il boom globale, la seconda stagione resta ancora solo una possibilità. In un'intervista, i co-presidenti della società di produzione Plan B, Dede Gardner e Jeremy Kleiner, hanno confermato di essere in contatto con il regista Philip Barantini. Tuttavia, gli autori Jack Thorne e Stephen Graham (anche interprete del padre del protagonista) hanno chiarito che la storia di Jamie è conclusa e che eventuali nuovi episodi dovrebbero esplorare altri personaggi o contesti, restando però fedeli allo spirito originale. "Non vogliamo ripeterci. Ma c’è ancora tanto da dire sulla natura umana”, ha dichiarato Graham, lasciando aperta la porta a un formato antologico incentrato su nuove storie.

Con Adolescence, Netflix ha dimostrato ancora una volta come una narrazione potente, anche in forma breve, possa raggiungere il pubblico di tutto il mondo e superare titoli popolarissimi come Stranger Things. La serie rimane ancora a debita distanza da Mercoledì (saldamente al primo posto con 252 milioni), e naturalmente non supera Squid Game (serie più vista in assoluto, tra quelle in lingua inglese e non, con 265,2 milioni di visualizzazioni), ma ha scritto una pagina importante nella storia dello streaming: combinando le due classifiche, si piazza al quarto posto in assoluto dopo Squid Game 1, Mercoledì 1 e Squid Game 2. Il pubblico, però, adesso guarda al futuro: Stranger Things 5, prevista per novembre, potrebbe rimescolare ancora le carte. Ma, qualunque cosa accada, Adolescence ha già lasciato un segno.