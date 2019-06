Addio Trono di Spade, Maisie Williams torna in tv con la comedy di Sky Two Weeks to Live

Archiviata definitivamente la straordinaria esperienza de Il Trono di Spade, conclusasi lo scorso mese dopo otto stagioni, l'attrice Maisie Williams firma con la piattaforma satellitare Sky per il suo prossimo ruolo in tv: di protagonista nella comedy Two Weeks to Live.

Scritta da Gaby Hull e prodotta da Kudos, la stessa casa di produzione dietro le serie di successo Humans, The Tunnel e Tin Star, Two Weeks to Live segue Williams nei panni di Kim Noakes, una giovane disadattata che vive in solitudine nelle campagne inglesi. Quando un improbabile scherzo finisce male, Kim si ritrova in fuga da uno spietato criminale e dalla polizia con un'enorme quantità di denaro rubato nella borsa. Per sopravvivere, la ragazza potrà fare affidamento solo su ciò che l'esperienza le ha insegnato.

La britannica Sky One ha ordinato sei episodi, le cui riprese cominceranno nella seconda parte dell'anno. Williams dichiara in un comunicato: "Non vedo l'ora di fare qualcosa di nuovo. Penso che Two Weeks To Live abbia davvero un grande potenziale e voglio realizzare qualcosa di straordinario con questa meravigliosa squadra!". Jon Mountague, a capo della divisione comedy per Sky, aggiunge: "Con Maisie Williams nel ruolo di protagonista, Two Weeks To Live sarà qualcosa di imperdibile. Audace, British e molto, molto originale, non vediamo l'ora di stupire il pubblico con questa comedy straordinaria".