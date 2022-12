Addio a Vivienne Westwood, suo l'iconico abito da sposa di Carrie in Sex and the City

News Serie TV

Si è spenta a 81 anni la stilista che ha ridisegnato il concetto di punk influenzando anche il mondo della musica, del cinema e della tv.

Come ricordare Vivienne Westwood? L'imprenditrice, la stilista visionaria, la donna forte e sicura di sé che non si è mai piegata alle mode e ai tempi per fare semplicemente "quello che mi piace". Ora che si è spenta a Londra, all'età di 81 anni e "in pace e circondata dalla sua famiglia" come si legge nel comunicato condiviso dai familiari su Twitter, la mente di chi è appassionato di cinema e serie tv torna a quel suo abito da sposa scelto da Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) nel primo film di Sex and the City per il matrimonio/non matrimonio con Mr. Big (Chris Noth). Che ha resistito anche a una corsa lungo le strade di Manhattan e ai colpi di un bouquet finito in frantumi sotto il peso della cocente delusione di una donna abbandonata all'altare.

Vivienne Westwood: Una vita da icona della moda e paladina dell'ambiente

La carriera di Westwood nella moda è iniziata nella Londra degli anni '70, sulla scena punk. Le sue collezioni hanno influenzato lo stile di band come i Sex Pistols e i Siouxie and the Banshees ridisegnando il concetto di punk, da quel momento in poi inevitabilmente associato a lei. La sua vita e la sua eccezionale storia di imprenditrice e attivista per l'ambiente e per i diritti la stilista l'ha raccontata alla regista Lorna Tucker nel film documentario del 2018 Westwood - Punk. Icona. Attivista (disponibile su Sky e in streaming su NOW ).

I segreti dell'abito di Carrie, che tornerà in And Just Like That...

L'iconico cloud dress che indossa Carrie nel film del 2008 fa parte della collezione dell'autunno 2007-2008 e, come si legge su Vogue, è stato realizzato con il più lussuoso raso duchesse di seta avorio e taffettà Radzimir. Westwood lo modificò leggermente per adattarlo meglio al personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker, creando una silhouette volutamente sproporzionata e con volumi esagerati: gonna ampia e vita stretta con un corsetto appuntito e scultoreo.

Lo scorso novembre Sarah Jessica Parker è stata avvistata per le vie di New York, durante le riprese della seconda stagione del revival di Sex and the City And Just Like That..., mentre indossava nuovamente il famigerato vestito. Stavolta, però, era imprezziosito da un mantello di raso, drammatici guanti di seta turchese e immancabili scarpe Manolo Blahnik in raso blu a punta, oltre al già noto copricapo in piume d'uccello. Naturalmente non sappiamo ancora per quale occasione Carrie rispolvererà il suo iconico abito da sposa (forse si tratta di un flashback o di una sequenza onirica? L'account Instagram ufficiale della serie ha pubblicato una foto scrivendo: "Déjà vu?"), ma non vediamo l'ora di scoprirlo.