Addio a Polly Holliday: La Flo della sitcom Alice aveva 88 anni

È morta a 88 anni Polly Holliday, attrice famosa per aver interpretato la cameriera Flo nella sitcom degli anni '70 Alice. Il nostro ricordo.

Una nuova stella brilla nel cielo, insieme alle altre che, sulla terra, hanno recitato in Alice. Polly Holliday, ultima sopravvissuta del cast originario dell'amata sitcom degli anni '70 e '80, è morta lo scorso martedì all'età di 88 anni. Lo ha riferito il suo amico di lunga data e agente teatrale Dennis Aspland al New York Times, senza rivelare le cause.

La carriera di Polly Holliday: Il ricordo

Holliday aveva iniziato a recitare in tv nel 1974. Dopo una serie di piccole parti, inclusa quella in Aspettando il domani, nel '76 era stata scelta per il ruolo che l'aveva consacrata al pubblico internazionale, quello dell'esuberante e schietta cameriera Florence 'Flo' Castleberry nella serie di successo di CBS Alice, con la recentemente scomparsa Linda Lavin nei panni dell'omonimo personaggio, una delle colleghe di Flo al Mel's Diner, un ristorante nella periferia di Phoenix, in Arizona. Flo, con la sua celebre battuta "Kiss my grits!" ("Baciami il semolino!"), aveva permesso all'attrice di ricevere tre candidature agli Emmy e di vincere due Golden Globe, prima di lasciare la sitcom nel 1980 per recitare da protagonista in uno spin-off dedicato proprio al suo personaggio, Flo, interpretazione per la quale la Television Academy l'aveva ricompensata con un'altra nomination.

Dopo le due stagioni in Flo, Holliday era tornata occasionalmente in tv con ruoli da guest star in Cuori senza età, Un giustiziere a New York, Homicide e Quell'uragano di papà. Al cinema, tra gli anni '80 e '90, si era fatta apprezzare in Gremlins (nei panni della famigerata signora Deagle), Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre (la vicina ficcanaso Gloria Chaney) e Genitori in trappola (la direttrice di Camp Walden, Marva Kulp Sr.). Alla fine degli anni '90, era tornata a CBS con il legal thriller di breve durata The Client, suo ultimo ruolo regolare in tv. Holliday aveva lasciato progressivamente le scene, con Quell'uragano di papà (che l'aveva ospitata un'ultima volta nei panni di Lillian, la madre di Jill) e Fair Game - Caccia alla spia sue ultime apparizioni in tv e al cinema, nel 1999 e nel 2010 rispettivamente.