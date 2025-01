ACAB: La serie, la nostra video intervista a Adriano Giannini, Valentina Bellè e Pierluigi Gigante

News Serie TV

Un titolo provocatorio, i conflitti dei loro personaggi e le difficoltà nel rappresentare le emozioni oltre il copione: i protagonisti di ACAB ci raccontano la serie appena arrivata su Netflix.

Su Netflix è disponibile ACAB, la serie basata sul libro di Carlo Bonini e ispirata anche all'omonimo film uscito nel 2012 e diretto da Stefano Sollima. Il drama espande la storia raccontandoci il pubblico e il privato di una squadra di poliziotti del Reparto Mobile di Roma e partendo da un evento traumatico: il ferimento, durante degli scontri in Val di Susa, del loro capo Pietro Fura (Fabrizio Nardi). L'incidente mette in moto meccanismi che rendono la squadra una vera e propria famiglia, mentre ciascuno deve combattere i propri demoni interiori. Abbiamo avuto il piacere di fare due chiacchiere con tre dei protagonisti, Adriano Giannini, Valentina Bellè e Pierluigi Gigante, ci hanno parlato dei loro personaggi, dell'impatto che pensano la serie abbia sugli spettatori e di molto altro nella nostra video intervista che vedete qui sotto.

Intervista Esclusiva: La nostra video intervista a Giancarlo Giannini, Valentina Bellè e Pierluigi Gigante - HD

ACAB: I personaggi di Adriano Giannini, Valentina Bellè e Pierluigi Gigante

Adriano Giannini interpreta il nuovo comandante, Michele Nobili. Rispetto agli altri, ha una visione riformista della Polizia che si contrappone a quella di Mazinga (Marco Giallini), il capo spirituale della squadra. Tornato a Roma da Senigallia, per avvicinarsi alla sua famiglia, nel corso della serie deve ricredersi e abbandonare parzialmente le su convinzioni quando un evento privato travolge i suoi cari. Valentina Bellé è Marta Sarri, una madre single e una delle poche donne del Reparto della Mobile. Al lavoro si fa rispettare mettendo da parte il suo lato femminile, mentre a casa lotta per tenere lontana sua figlia da un ex marito violento. Pierluigi Gigante interpreta Salvatore Lovato, un poliziotto tutto d'un pezzo braccio destro di Mazinga. Se in caserma è totalmente devoto alla squadra, in privato fatica a costruire relazioni sociali, tanto da finire in una relazione a distanza con una donna che non ha mai visto.

ACAB, lunga 6 episodi, è ideata da Carlo Bonini e Filippo Gravino e scritta da Filippo Gravino, Carlo Bonini, Elisa Dondi, Luca Giordano e Bernardo Pellegrini, con lo story editing di Filippo Gravino. È prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios, e coinvolge Stefano Sollima come produttore esecutivo.